Prefeitura de Belford Roxo inaugura Policlínica de Itaipu que atenderá em oito especialidades

Unidade tem capacidade para atender cerca de cinco mil pessoas por mês

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, inaugurou, a Policlínica Itaipu, que atenderá cerca de cinco mil pessoas por mês em diversas especialidades como odontologia e ginecologia. A unidade tem 12 consultórios, sendo quatro no primeiro andar e oito no segundo; seis banheiros (sendo dois adaptados para pessoas com deficiência); recepção e elevador. As especialidades oferecidas são: cardiologia, clínica geral, pediatria, ginecologia, neurologia e odontologia, além de pequenas cirurgias e vacinação. A unidade tem elevador para facilitar o acesso de pessoas com deficiência ao segundo andar.

O ex-vereador e morador do bairro, Aloísio Firmino, destacou que durante seu mandato indicou a construção de uma escola, um posto de saúde e obras de saneamento básico para 18 ruas. “O sonho virou realidade e os moradores ganharam a tão sonhada policlínica”, comentou.

Apoio de parlamentares

Waguinho destacou que o apoio da deputada federal Daniela do Waguinho e do deputado estadual Marcio Canella é fundamental para o avanço do município, pois os parlamentares buscam recursos nos governos federal e estadual para serem aplicados em diversos setores como obras, saúde, educação e assistência social, por exemplo. “Com a ajuda deles dois (Daniela e Canella) conseguimos fazer muitas obras, reabrir as quatro unidades de pronto atendimento que estavam fechadas, pavimentar e sanear inúmeras ruas. Hoje a Saúde funciona, mas em 2017, quando do assumi, estava tudo sucateado. A Policlínica de Itaipu é moderna e atenderá moradores do bairro e regiões vizinhas. Nossa missão é trabalhara pelo bem-estar da população”, concluiu Waguinho. “Conseguimos fazer um excelente trabalho para combater a Covid – 19. Reduzimos em 95% os casos com tomografia, exames, testes rápidos e remédios”, arrematou o prefeito.

Unidade estava em péssimas condições, diz deputada

A deputada federal Daniela do Waguinho lembrou que há 10 anos foi diretora da Escola Municipal Imã Maria Filomena, que fica ao lado da Policlínica Itaipu. Ela lembrou que passou várias vezes em frente ao antigo posto de saúde, que estava em péssima conservação. “Os tempos mudaram e o bairro hoje ganha uma policlínica moderna e com várias especialidades. Belford Roxo se desenvolveu muitos nesses três anos e meio de governo. Em Brasília busco recursos para que o prefeito consiga tocar os projetos”, comentou. “A policlínica funcionará como um mini hospital”, revelou o secretário de Saúde, Christian Vieira.

O deputado estadual Márcio Canella lembrou que uma das preocupações do prefeito Waguinho foi a acessibilidade, construindo calçadas adaptadas em diversos bairros. O parlamentar Lembrou que em 2017 os serviços púbicos em Belford Roxo estavam falidos. “O município virou um canteiro de obras em diversos bairros. O prefeito Waguinho, com o meu apoio e da deputada federal Daniela do Waguinho, está mudando a cara da cidade. Tivemos muitos avanços, como o projeto Segurança Presente, que foi implantado no Centro, Lote XV e agora em Itaipu e Nova Aurora”, concluiu Márcio Canella.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo