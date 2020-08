Prefeitura de Belford Roxo inaugura Cras do bairro Sargento Roncalli e SCFV

A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) VII – Maria José da Silva e o polo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Marcos Jorge Pontes Medeiros, que funciona no Cras. Localizado na rua Jackson Martins, bairro Sargento Roncalli, o equipamento possui 12.867 famílias cadastradas, sendo 134 do Programa de Atenção Integral às Famílias (PAIF). Já no SCFV o quantitativo continua com 19 jovens inscritos, 21 crianças e 51 idosos.

A estrutura física do equipamento divide-se em sala de coordenação, recepção, sala de reuniões, sala administrativa, duas salas de atendimento coletivo, sala de atendimento individual, brinquedoteca, sala de uso coletivo, três áreas externas cobertas para a realização de atividades, três banheiros femininos (sendo um adaptado), três banheiros masculinos (sendo um adaptado), duas copas/cozinhas e almoxarifado. O local conta ainda com psicólogo, pedagogo, assistentes sociais, auxiliares administrativos e de serviços gerais, educador físico, orientadores e oficineiro.

Mais uma conquista

Para o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, o equipamento é mais uma conquista para os usuários. “Estamos trabalhando para que todos os outros equipamentos estejam no mesmo padrão e possam passar conforto às pessoas”, informou Waguinho. “Em 2017, quando estive à frente da pasta, visitei todos os equipamentos e constatei que estavam sucateados. Farei o possível para mandar recursos e ajudar a assistência social no município”, resumiu a deputada federal Daniela do Waguinho.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Brenda Carneiro, garantiu que a gestão está sempre em busca de melhorias para os direitos da população. “O novo espaço vai acolher muitas pessoas que necessitam com todo o conforto que merecem”, destacou a secretária. Darcson Ferreira da Silva, filho de Maria José da Silva, ficou feliz com a homenagem à sua mãe. “Isso vai entrar para a história, minha mãe fez muito pelo Roncalli e a nossa família só tem que agradecer”, finalizou, ao lado dos vereadores Armandinho Penelis e Antonio Tayano e da coordenadora do Cras VII, Aline Paula.

Equipamentos da Assistência Social

A Assistência Social e Cidadania, através da Proteção Básica, possui 13 Cras e três polos de SCFV atendendo cerca de 97 mil pessoas. Estão em acompanhamento no PAIF 1.710. Os serviços ofertados nos Cras são divididos da seguinte forma: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos. Já na Proteção Social Especial de Média Complexidade, a Secretaria possui três Creas que acompanham 391 famílias e/ou indivíduos em situação de violação de direito. Existe também um Centro Pop, reinaugurado recentemente atendendo 121 indivíduos. Agora, na de Alta Complexidade, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) tem um Espaço da Família Acolhedora, também inaugurado recentemente E uma Casa de Passagem que se encontra em processo de readequação.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.