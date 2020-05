Prefeitura de Belford Roxo faz obras para acabar com enchentes em Shangrilá

As obras de saneamento vão beneficiar mais de 30 ruas no bairro Shangrilá, acabando assim com as enchentes que atingem o bairro há décadas. As enchentes no bairro Shangrilá, em Belford Roxo estão com os dias contados. Além do pacote de obras do PAC 2 (Programa de Aceleração do Crescimento), fruto da parceria com o Governo Federal que engloba saneamento básico, drenagem, pavimentação e esgotamento sanitário, a Prefeitura vai remover uma barreira de rochas para a colocação de cerca de 400 metros de galerias nas ruas Francisco Cardoso da Silva e Dona Luísa para o deságue de toda a bacia do bairro, beneficiando mais de 30 ruas.

Os trabalhos, que já começaram, estão divididos em etapas. A primeira é a perfuração da rocha para a colocação da massa expansiva. Em seguida, a retirada do material fragmentado. Depois, a colocação das aduelas (estruturas pré-fabricadas de concreto armado que podem apresentar seção transversal retangular, quadrada ou ovóide).

E, por fim, cobrir e pavimentar. De acordo com o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, essas intervenções já são esperadas há anos pela população. “Estamos fazendo essa obra completa que de uma vez por todas vai solucionar o problema de enchentes na região”, resumiu Waguinho.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo