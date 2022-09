Prefeitura de Belford Roxo entrega praça no Parque Colonial

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, inaugurou na última terça-feira (27) a Praça Bartolomeu Ferreira Barcelos, no Parque Colonial, Jardim do Ipê. A nova área de lazer tem campo de grama natural; vestiários (masculino e feminino); parque Infantil; academia ao ar livre; pista de caminhada; bancos de concreto e iluminação de led. Durante a cerimônia, Luiz Roberto, filho de Bartolomeu, recebeu uma placa de homenagem junto à filha e neta.

Waguinho ressaltou as melhorias no Jardim do Ipê, e nem mesmo a chuva não foi capaz de afastar a multidão repleta de crianças na nova praça. “Nós reestruturamos tudo, fizemos tudo novo. Agora é cuidar da praça, do campo, pois esse espaço é de todas as famílias”, reforçou.

“Temos trabalhado muito para melhorar a infraestrutura e segurança nessa região. Continuem acreditando, porque estamos presentes e vamos seguir entregando muito mais”, concluiu Waguinho.

O prefeito cercado de lideranças locais, também informou que em breve será inaugurado o complexo de saúde com Hospital da Criança, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital da Mulher; além de um centro odontológico completo.

Canavial antigo

Muito emocionado, Luiz, filho do homenageado, enfatizou a importância desse espaço revitalizado. “Aqui é um grande legado para a Baixada. Antes de falecer, meu pai pediu para darmos continuidade e fazer a manutenção do local, que hoje se transformou em uma praça”, relembrou. “Estou agradecido de coração por ver tudo isso acontecer. Quando cheguei aqui só havia pasto de boi, canavial e fazenda. Criamos esse local com muita parceria e amizade entre todos da comunidade”, concluiu Luiz, que vive no Parque Colonial há 58 anos.

Quem foi Bartolomeu Ferreira Barcelos

Bartolomeu Ferreira Barcelos nasceu em 1924 em Cachoeiras de Macacu, município que fica 93 km do Centro do Rio de Janeiro. No início da década de 1960 ele deixou a terra natal e foi morar em Magé. Porém, em 1964, Bartolomeu se fixou no Parque Colonial, em Belford Roxo, onde, com a esposa Luzinete Maria de Moura Barcelos (falecida em 2019), criou os quatro filhos: Luiz Roberto, Jorge Davi (já falecido), Gilberto de Moura e Rosângela de Moura.

Um dos primeiros moradores do Parque Colonial, Bartolomeu Ferreira Barcelos foi o primeiro presidente do Esporte Clube Colonial, agremiação tradicional do bairro. Muito atuante no bairro, ele morreu em 2002.