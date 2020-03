Prefeitura de Belford Roxo elabora projeto para manter alunos em ação

Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas até 31 de março. Porém, para não deixar os cerca de 50 mil alunos sem atividades, criou o ‘Educação em tempo de Coronavírus’

A pandemia da coronavírus mudou o hábito das pessoas e de diversos segmentos da sociedade. Em Belford Roxo, a Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas até 31 de março. Porém, para não deixar os cerca de 50 mil alunos sem atividades, a Secretaria criou o projeto ‘Educação em tempo de Coronavírus’, cujo objetivo é manter os estudantes em atividade.

Através da #baueducativobel, os alunos terão uma série de atividades enviadas por grupos de transmissões. Os estudantes terão acesso online a histórias, vídeos, links, reportagens, desafios, orientações, estudos dirigidos, jogos e brincadeiras. “Cada unidade irá encher seu baú com diversas atividades online ou impressas para encaminhar às crianças e jovens. O que vale é o foco, bom senso e sabedoria na criação dos módulos com ferramentas elaboradas por profissionais de cada escola em sua peculiaridade e qualidade”, avaliou o secretário municipal de Educação, Denis Macedo.

Orientações para evitar o contágio

A secretária-adjunta de Educação, Eneila Feitosa Lucas, destacou que entre o material que será enviado por grupos de transmissões está o livro infantil ‘Xô Coronavírus’, que contém diversas orientações para evitar o contágio da doença. São 14 folhas que as crianças poderão pintar. “É uma forma de ocuparmos o tempo fazendo com que as informações sobre o coronavírus chegue de forma lúdica”, concluiu Eneila.

Além das atividades enviadas, os alunos terão à disposição em PDF (formato de arquivo) para que pais e alunos possam baixar e ler no próprio computador, tablet ou smartphone. Entre as obras oferecidas estão: ‘Olhos D’Água’ (Conceição Evaristo), ‘Ensaios Sobre a Cegueira’ (José Saramago) e ‘Eu sou Malala’ (Christina Lamb).

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo