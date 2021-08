Prefeitura de Belford Roxo e Sika oferecem curso de técnica de impermeabilização

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Fundação de Desenvolvimento Social (Funbel) em parceria com a

empresa Sika e colaboração da Construcola Polimix, realizaram nesta quarta-feira (25-08), o curso de técnicas de impermeabilização na sede da Funbel, em Areia Branca para quatro turmas com 16 pessoas em cada. Novas turmas serão abertas no dia 16 de setembro. Os interessados devem se inscrever na Funbel, ter no mínimo 15 anos, 5º ano do ensino fundamental e levar o RG, CPF, foto 3×4 e comprovante

de residência.

De acordo com a presidente da Funbel, Clarice Santos, a parceria já acontece desde 2017 e já qualificou mais de 600 pessoas. “Algumas mulheres que atendemos aqui me procuraram e pediram por cursos gratuitos. Foi daí que surgiu a ideia de trazer a capacitação. Ela é voltada para a construção civil e muitas mulheres e jovens se inscreveram e visa fortalecer o conhecimento da população e aumentar a

capacidade técnica, além de que começando a trabalhar na área, ser uma geração de renda para a família”, explicou.

Para o representante da Sika na Baixada Fluminense, Mauro Nascimento, essa capacitação é qualidade de vida. “Pois, para as pessoas que queiram se capacitar na construção civil, estarão estimulando a economia e gerando renda extra para suas vidas. Agradeço a oportunidade de mostrar a inovação e qualidade ao nosso atendimento para os clientes”, disse Mauro ao lado do técnico da Sika, Tiago Rosa e do líder de argamassa da Construcola Polimix, Geraldo Silvio.

Feliz com o desempenho do curso, Alessandra Castro, 38 anos, está desempregada e busca na qualificação uma maneira de oportunidades de empregos. “Procuro sempre aprender e buscar conhecimento. É muito bom ter um curso como esse para aprimorar a população que pode estar usando

essa capacitação para dentro de casa de forma prática”, disse.