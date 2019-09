Prefeitura de Belford Roxo e DER-RJ assinam convênio para obras de infraestrutura em bairros

A Prefeitura de Belford Roxo e o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER) assinaram, no Centro do Rio, um convênio de cooperação técnica que irá beneficiar o município com obras de infraestrutura em diversos bairros. A Prefeitura irá elaborar os projetos e o DER cederá materiais e apoio técnico. O primeiro projeto a ser elaborado pela Secretaria Municipal de Obras será o de drenagem e recapeamento da Avenida Automóvel Clube, via estadual que corta diversos bairros de Belford Roxo. A Avenida Joaquim da Costa Lima, que liga Belford Roxo a Duque de Caxias, também é uma rodovia estadual.

Melhoria da malha viária

De acordo com o convênio, a Prefeitura irá elaborar projetos para melhorar a malha viária. Em contrapartida, o DER ficará responsável por aprovar e fiscalizar os trabalhos, apresentados pelos prefeitos, além de prestar assessoria técnica a todos. “O momento é de unirmos forças. Daremos todo apoio técnico e operacional para que os projetos apresentados pelos municípios sejam executados, pois buscamos sempre o bem da população”, destacou o presidente do DER, Uruan Cintra.

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, enfatizou a parceria dos governos municipal e estadual. “Com este convênio iremos conseguir realizar mais obras em diversos bairros. Quero agradecer ao governador Wilson Witzel, ao vice Cláudio Castro, ao presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano, e ao presidente do DER por esta iniciativa. Lembro também a luta do deputado estadual Marcio Canella que foi incansável para conseguir este convênio. Não posso esquecer de exaltar o trabalho em Brasília da deputada federal Daniela do Waguinho. Ela e o deputado Marcio Canella dão um grande suporte ao meu governo”, arrematou.

Esfera estadual como aliada

Waguinho frisou que é importante ter governo estadual como aliado. Ele revelou que o primeiro projeto fruto do convênio do DER com a Prefeitura será a drenagem e o recapeamento de um trecho de 500 metros da Avenida Automóvel Clube, próximo ao Ciep Simone de Beauvoir. “Depois poderemos avançar ao longo da via e em outras ruas”, concluiu Waguinho, ao lado do secretário de Obras Odair Cunha, da secretária adjunta Ana Titonel e da chefe de gabinete Renata Santos Rosado de Almeida.

Participaram ainda da assinatura do convênio o deputado estadual Pedro Brazão, o assessor da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rui Aguiar, e prefeitos de cidades vizinhas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social de Belford Roxo