Prefeitura de Belford Roxo distribui 12.500 máscaras

Com o objetivo de conter o avanço do Coronavírus, a Secretaria de Saúde de Belford Roxo distribuiu, ontem, 12.500 máscaras à população na Praça Getúlio Vargas e na Avenida Benjamin Pinto Dias, Centro.

Até a última segunda-feira, Belford Roxo tinha registrado 349 notidicações da doença, sendo 62 casos em análise, 194 onfirmados, 77 descartados e 16 óbitos.

O secretário de Saúde, Christian Vieira, destacou que o município está fazendo a sua parte e se dedicando para diminuir os efeitos do Coronavírus. “Distribuímos as máscaras em pontos de ônibus, filas de bancos e no calçadão. A máscara é uma maneira segura de a pessoa se prevenir”, resumiu o secretário.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo