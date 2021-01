Prefeitura de Belford Roxo constrói escola para mil alunos

A Educação não para de crescer em Belford Roxo. No lugar de uma estrutura antiga, os estudantes da cidade vão ganhar mais uma nova unidade escolar totalmente equipada e climatizada, com todo o conforto para a hora dos estudos. Localizada na Estrada da Várzea do Carmo, s/n, bairro Vilar Novo, a Escola Municipal José Mariano dos Passos terá quadra poliesportiva coberta, sala de informática/biblioteca, vestiários e banheiros masculinos e femininos, refeitório, pátio, 10 salas de aulas, sala dos professores, playground e uma área ao ar livre, com capacidade para atender a 1.000 alunos de 4 e 12 anos, da educação infantil e ensino fundamental em dois turnos.

De acordo com o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, desde 2017, foram reformadas 40 unidades escolares, sendo 10 inauguradas.

“A educação está cada vez mais avançando. Capacitamos profissionais, investimos em material didático e nas estruturas das escolas e creches para que os alunos tenham conforto na hora de aprender. Desde que começou a pandemia, também não paramos. Foram produzidos conteúdos on-lines para que as crianças pudessem continuar a estudar em casa. E este ano não será diferente. A educação é fundamental”, destacou Waguinho.

Atualmente, Belford Roxo conta com 86 unidades escolares da rede municipal e 16 conveniadas.