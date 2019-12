Prefeitura de Belford Roxo concreta rua no bairro Xavantes

O bairro Xavantes, em Belford Roxo, está ficando de cara nova. Os moradores da Rua Tenente Custódio Moreira, próxima a Unidade de Saúde da Família (USF) Xavantes III e IV, estão felizes da vida com as intervenções

realizadas no local, como as obras de saneamento básico e a colocação de meios-fios. Atualmente, a via e calçadas estão sendo concretadas. Só nesta quarta-feira (4/12), foram despejados cinco caminhões de concreto.

Autor da indicação legislativa das obras na região, o vereador Matheus Ricardo da Silva, conhecido como Matheus Igual a Você, disse que foram muitos anos de abandono. “Fiz a indicação no começo deste ano, após conversar com moradores e saber das suas principais necessidades. Prontamente, o prefeito Waguinho nos atendeu e fez essas melhorias”, contou o parlamentar.

A aposentada Marli Oliveira, de 65 anos, lembrou da dificuldade que tinha para passar na rua. “Quando chovia, tinha enchente e muita lama. Agora isso vai mudar”, resumiu Marli.

Dono de uma oficina mecânica na via, o aposentado José Ferreira da Silva, de 66, mora no Xavantes há 33 anos e disse que nunca foi realizada obra na região. “Já perdi muito cliente por causa da lama. Nós merecíamos essa

mudança. Tomara que o prefeito Waguinho continue com esse trabalho maravilhoso que tem feito na nossa cidade.

Ele e o vereador Matheus estão fazendo muito pelo bairro”, finalizou José.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo