Prefeitura de Belford Roxo concreta e asfalta ruas em mais quatro bairros

O ano está acabando, mas o trabalho para o crescimento de Belford Roxo continua. Essa semana, o projeto Seu Bairro de Cara Nova beneficiou alguns bairros com obras de infraestrutura. A rua Maria Tedim, no Bom Pastor está sendo nivelada, recebendo concreto nas calçadas e meios-fios. A via também está recebendo obras de saneamento básico e vai ganhar iluminação em led.

Outro local que também está recebendo concreto em toda a sua extensão é a rua Real Madrid, no Jardim das Acácias. O asfalto também está em toda parte nesse final de ano na cidade. Equipes da Secretaria de Conservação estiveram na Estrada Boa Esperança, Avenida Joaquim da Costa Lima, altura do Wona, e na Estrada Doutor Farrula, sentido Nova Aurora.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, destacou o constante trabalho para que o progresso seja possível. “Nessa reta final do ano não desaceleramos o ritmo dos trabalhos. Estamos em vários bairros simultaneamente com asfalto, concreto, saneamento e muitas outras obras para que a população tenha conforto no seu direito de ir e vir. Ano que vem tem muito mais trabalho”, afirmou o prefeito.