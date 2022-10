Prefeitura de Belford Roxo capacita agentes para atuação no Outubro Rosa

A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, em parceria com o Ministério de Saúde, realizou nesta quinta-feira (13) a capacitação de agentes comunitários da saúde, com foco no Outubro Rosa, no auditório da Uniabeu. Mais de 250 agentes estiveram presentes para receber palestras e treinamentos referentes aos cuidados da mulher, e durante todo o mês de outubro estarão à disposição da campanha.

O objetivo da capacitação foi de aprimorar as abordagens e agendamento de exames dos agentes comunitários que realizam atendimentos ativos às residências e nas unidades de saúde de Belford Roxo, ao lado de enfermeiros e médicos.

O evento contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, e demais representantes da saúde do munícipio. As palestras do Ministério da Saúde foram conduzidas pelo técnico da coordenação da Saúde da Mulher, Francisco Norberto, a assessora do Departamento dos Ciclos da Vida, Camila Alves Bahia, e a secretária de Vigilância em Saúde, Leila Suely Araújo Barreto.

Investimento alto

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, o investimento é alto para melhorar o que já tem sido bem feito em Belford Roxo.

“Somos referência nacional no trato com cliente, e estamos investindo mais nas condições de trabalho. É de extrema importância capacitar e certificar os nossos agentes que estão na ponta do atendimento”, ressaltou. “A saúde de Belford Roxo tem feito a diferença por causa do acolhimento e afeto com o nosso povo. Vamos aprimorar esse ótimo serviço de janeiro a janeiro”, concluiu Christian, que aproveitou para convidar todos munícipes para o Circuito da Saúde, na Unidade de Saúde Edir Henrique Gandra, em Nova Aurora, nesta sexta-feira (13-10), de 9h às 17h.

Exames preventivos

Um dos palestrantes da capacitação, o técnico da coordenação da Saúde da Mulher, Francisco Norberto, pontuou sobre os esforços no Outubro Rosa. “É importante ampliar o olhar para a saúde das mulheres além da maternidade. Precisamos orientar sobre os exames preventivos e olhar para todas elas dentro dessa perspectiva”, disse.

A agente comunitária da Unidade Básica de Saúde (UBS) Zé Macaco, Viviane Silva Costa, há mais de 24 anos na profissão, salientou a importância do evento no munícipio. “As capacitações nos ajudam demais a direcionar e prestar um melhor atendimento aos usuários. Hoje temos diversas unidades de saúde e complexos reguladores que estão disponíveis para realizar todos exames necessários”, destacou. “Estamos sempre prontos para escutar e orientar usuários, encaminhar para exames e testagens. E é tudo muito fácil, sem burocracia, não deixem de cuidar da saúde. Diagnosticar precocemente é a nossa missão aqui”, finalizou Viviane.