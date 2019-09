Prefeitura de Belford Roxo busca liberação de certificado para receber R$ 6 milhões do Governo Federal

Prefeito Waguinho e deputada federal Daniela do Waguinho trabalham em Brasília pela celeridade do Certificado de Regularização Previdenciária (CRP) para pagamento de aposentados e pensionistas

O prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro dos Santos, o Waguinho, a deputada federal Daniela do Waguinho e o presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Belford Roxo (Previde), Pedro Paulo da Silveira, se reuniram em Brasília com o secretário nacional de Previdência, Leonardo Rolim. Em pauta, a celeridade do Certificado de Regularização Previdenciária (CRP) para que o órgão efetue com tranquilidade os pagamentos dos aposentados e pensionistas da Prefeitura de Belford Roxo. O município tem direito a receber R$ 6 milhões.

Certificado de Regularidade Previdenciária é um documento fornecido pelo Ministério da Previdência Social, que atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, pelo regime próprio de previdência social de um Estado, do Distrito Federal ou de um município, ou seja, atesta que o ente federativo segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados.

Empenho de deputada

O diretor-presidente do Previde, Pedro Paulo da Silveira, destacou que o Previde “perdeu” o CRP desde 2012, na gestão passada. “Com R$ 6 milhões pagaríamos duas folhas de pagamento e o 13º salário. Estamos tentando, com a ajuda da deputada federal Daniela do Waguinho, liberar logo esse valor que o Belford Roxo tem direito”, ressaltou Pedro Paulo, acrescentando que o município tem 814 aposentados e 308 pensionistas.

A deputada Daniela do Waguinho enfatizou que está se empenhando para que o CRP seja liberado rapidamente, evitando assim prejuízos ao município. “Precisamos desse documento, que funciona como um aval para a liberação da verba. Em Brasília estou trabalhando em cima dessa questão”, resumiu a deputada.

‘Desafogo no caixa do Previde

Waguinho lembrou que a verba liberada daria um “desafogo” no caixa do Previde. O prefeito frisou que está se empenhando para resolver, inclusive, a questão dos débitos de salários previdenciários deixados pela gestão anterior. “Estamos buscando

entendimento para que a questão do CRP seja resolvida para recebermos essa verba a qual temos direito para que possamos pagar com mais tranquilidade os aposentados e pensionistas. A deputada Daniela do Waguinho está trabalhando firme nesta luta incansável e tenho certeza que iremos conseguir o CRP”, arrematou o prefeito. A diretora administrativa e financeira do Previde, Ana Paula da Conceição Placidino, também participou da reunião em Brasília.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo