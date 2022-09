Prefeitura de Belford Roxo anuncia obras para 24 ruas de Santa Maria

As obras na cidade de Belford Roxo estão avançando. A Prefeitura lançou ontem (13), as obras de drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação em 24 ruas em Santa Maria. Serão utilizadas mais de cinco mil toneladas de asfalto beneficiando mais de duas mil pessoas. Entre as ruas beneficiadas estão Tobias Barreto, Washington Luís, Princesa Isabel e Vicente de Carvalho, entre outras.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, destacou que ao todo, serão 35 ruas no bairro e que essas 24 estão inclusas. “Na Avenida Estrela Branca já foi feita a canalização do canal que foi transformado em uma área de lazer com iluminação em led. Teremos ainda um calçadão com

intertravados. Mas não podemos esquecer que estamos com ruas licitadas também em São Bernardo, Santa Amélia, São Leopoldo já está de cara nova e mais para frente Santa Marta também vai receber as obras. Em cada canto da cidade tem uma obra acontecendo e isso é motivo de alegria ver a grande

transformação na nossa cidade. As pessoas ficam felizes em dizer que Belford Roxo está mudado e vamos continuar trabalhando para dar dignidade às famílias”, garantiu Waguinho, ao lado do vice-prefeito Marcelo Canella.

Um sonho realizado

Para o pedreiro Vagner Gomes Ferreira, 43, anos, morador da região, as obras são um sonho realizado para todos os moradores. “Sofríamos muito com o valão que tinha, ruas esburacadas e algumas com lama. Os moradores saíam com plástico no pé para trabalhar. Agora estamos vivendo uma nova realidade, o valão se transformou em uma praça com pista de caminhada, os moradores acordam cedo para caminhar, não precisam mais usar plástico nos calçados, aqui ficou muito bom para todos. Está um espetáculo”, disse Vagner.

A aposentada Jarlita Souza Belarmino, 78, também é só elogios. “Antes do prefeito Waguinho nos sentíamos abandonados. Agora estamos vendo as transformações no município”, acrescentou.