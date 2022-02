Prefeitura de Belford Roxo acelera construção do Mercado Popular

O Mercado Popular de Belford Roxo está com as obras aceleradas. A Secretaria de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios trabalha diariamente na área de 1.467 metros quadrados para concluir o local que abrigará os ambulantes, que há mais de 20 anos trabalhavam em lugares incertos, no Centro do município. O Mercado Popular está sendo construído na rua José Haddad, perto da estação ferroviária, e irá abrigar os ambulantes que estão cadastrados. O local terá ainda 107 barracas com cobertura própria, sendo 23 de um lado e 84 de outro, e banheiros feminino e masculino. O Mercado Popular será inaugurado ainda este ano.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, destacou a necessidade de construir um local apropriado para abrigar os ambulantes com conforto para trabalhar. “Essa obra faz parte da revitalização do Centro. Por muito tempo a classe trabalhou em locais impróprios, sujeitos ao tempo e ao fluxo de pessoas. Com o novo espaço, terão um local digno para vender suas mercadorias com conforto, que também beneficiará os clientes na hora das compras”, explicou Waguinho.

Ambulante há 30 anos

Trabalhando como ambulante há 30 anos, José da Silva Fernandes, 63, vende de tudo e está muito feliz com a obra para o novo espaço. “Vamos ficar organizados, o espaço é melhor e teremos até mais clientes. Minha expectativa está alta e estou louco para trabalhar no Mercado Popular e rever os colegas. Agradeço ao prefeito Waguinho por olhar por nós”, disse José.

Ao seu lado estava Débora Toledo da Silva, 48, com um sorriso de orelha a orelha. Ela acompanha as obras todos os dias. Há 40 anos em Belford Roxo, ela afirmou que o prefeito Waguinho foi o único a olhar pela categoria. “Agora teremos um local fixo e poderei dizer que trabalho em Belford Roxo como ambulante porque o prefeito realizou esse sonho e nos deu dignidade”, resumiu.

De acordo com o vendedor Orlando Souza Galo, 58, o prefeito Waguinho está atuando em uma obra que a classe está esperando há muito tempo. “Graças a ele, seu vice Marcelo Canella, à deputada federal Daniela do Waguinho e ao deputado estadual Márcio Canella vamos ter um Mercado Popular. É um sonho realizado. Tudo organizado, no padrão e sem a gente precisar se preocupar em deixar produtos espalhados. Estamos muito agradecidos e que venha a inauguração. Estarei lá para ajudar a cortar a fita”, disse sorrindo.