Prefeitura de Belford Roxo abre Processo Seletivo para Saúde

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde, estará com inscrições abertas a partir de hoje para o Processo Seletivo com 564 vagas de contratação emergencial para profissionais da área de saúde atuarem nas Unidades: Hospital Municipal de Belford Roxo, UPA 24 Horas Bom Pastor e Unidade Mista do Lote XV. As contratações serão de caráter temporário por tempo determinado, conforme o amparo legal do art. 37 IX da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 1549 de 06 de abril de 2017, com objetivo de atender a necessidade das três unidades. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 23 e 31 de dezembro, de forma online pelo site: www.saudebelfordroxo.com

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 23 a 31 de dezembro, através do site www.saudebelfordroxo.com, na aba INSCRIÇÃO. No ato, é necessário preencher o nome completo, documento de identidade, endereço completo, cargo e anexar diploma e certificados, caso o candidato possua. Poderão se candidatar profissionais de saúde com idades entre 18 e 59 anos. Em decorrência do Covid-19, não serão aceitas inscrições de pessoas a partir de 60 anos de idade, devido ao risco maior. Após realizar a inscrição online, o candidato poderá ser convocado para apresentar os documentos exigidos no edital, que consta no Diário Oficial do dia 22 de dezembro, publicado no Jornal Hora H ([https://jornalhorah.com.br)]https://jornalhorah.com.br).

“O ano de 2020 foi bem diferente. O coronavírus, além de inúmeras outras questões, nos mostrou a necessidade de darmos atenção a cada unidade de Belford Roxo. Então, esse processo seletivo tem o objetivo de suprir demandas, melhorar a Saúde do município e dar ainda mais dignidade para a nossa população”, afirmou o Secretário Municipal de Saúde, Christian Vieira.

Cargos

Os cargos oferecidos são: Médico Clínico Geral, Médico Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Cardiologista, Dentista Bucomaxilofacial, Auxiliar em Saúde Bucal, Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Fisioterapeuta, Farmacêutico, Técnico em Laboratório de Farmácia, Técnico em Imobilização Ortopédica, Técnico em Radiologia, Serviço Social, Maqueiro, Técnico em Contas Médicas, Técnico em Departamento Pessoal, Auxiliar Administrativo e Técnico de Informática.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.