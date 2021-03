Prefeitura concreta calçadas e ruas em Belford Roxo

As obras no bairro Shangrilá, em Belford Roxo, estão a todo vapor. Os moradores estão dando adeus à lama e poeira para terem sua dignidade de volta. Recentemente, a Prefeitura concretou as calçadas e as ruas Mercedes Dantas e Ana Parísio.

De acordo com o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, o trabalho está acontecendo para melhorar a qualidade de vida dos moradores. “Esse bairro esperou por anos para que as obras chegassem. Arregaçamos as mangas e fomos ao trabalho. Shangrilá está se transformando e em breve iremos inaugurar todas as ruas”, garantiu Waguinho.