Prefeitura Belford Roxo inaugura Praça da Apoteose e Rua Circular ganha revitalização

O bairro das Graças em Belford Roxo agora tem mais uma opção para o lazer. A Prefeitura inaugurou na última sexta-feira (24-07) a Praça Nossa Senhora das Graças, conhecida como Praça da Apoteose, com diversos atrativos como quadra poliesportiva, academia ao ar livre, brinquedos, tênis de mesa (pingue-pongue) e pista de caminhada. Além disso, foi inaugurada também a revitalização da rua Circular do Centro. Uma via de 441 metros de extensão que liga a Rua José Haddad (próxima à estação ferroviária) à Avenida Joaquim da Costa Lima e à Rua Floripes Rocha.

Segundo moradores, a praça era uma obra bastante esperada pela população que não tinha muitas opções de lazer pelo bairro. Ela fica próxima à Unidade de Saúde da Família (USF) Seu Nonô. Já a rua Circular estava há anos esburacada e sem asfalto. A Prefeitura saneou, pavimentou, instalou iluminação de led, redutor de velocidade e colocou sinalização horizontal para facilitar a vida dos motoristas e moradores, pois em caso de congestionamento na Rua José Haddad, a Circular poderá ser usada como rota para desafogar o trânsito.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, caminhou da rua Circular ao lado da deputada federal Daniela do Waguinho e do deputado estadual Marcio Canella até a Praça da Apoteose. Segundo ele, cada realização transforma a vida da população. “São muitas obras, mas não só de áreas de lazer. Estamos investindo na saúde, educação e infraestrutura da cidade. É um conjunto de realizações que leva dignidade à população”, destacou o prefeito.

A deputada Daniela do Waguinho explicou que com a quarentena tem trabalhado em casa de forma virtual. “O trabalho não pode parar. Muitos deputados elogiam o que está acontecendo em Belford Roxo e querem conhecer a cidade. Diariamente, tenho lutado para trazerr recursos necessários para que a transformação continue”, disse a deputada. “A população que ganha com essa união”, completou o deputado Márcio Canella.

Autora da indicação legislativa das duas obras, a vereadora Cristiane Guedes agradeceu pela população. “Fiz essas indicações em meu primeiro mandato, há 12 anos. E foi nesse governo que os moradores ganharam esse presente”, resumiu.

Sonho antigo

No lugar de lama e poeira, asfalto. E no lugar de rostos tristes, sorrisos. Os moradores da rua Circular estão comemorando a revitalização da via. Juarez Augusto, 53 anos, está feliz da vida. “Quando chovia não conseguíamos sair de casa. Mas sempre tive a certeza que a melhoria ia chegar por aqui. Agora eu posso sentar na minha calçada e minha filha andar de bicicleta”, disse. Já na praça, Josete dos Santos, 50, e Luciene Oliveira, 45, estavam olhando a pequena Joyce Victoria, 9, brincar . “Minha filha quer ir à praça todos os dias, já que antes não tínhamos nenhuma opção de lazer por aqui. E eu aproveito para fazer minha ginástica e caminhada. O progresso no nosso bairro chegou”, enfatizou Josete.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.