Prefeito Waguinho visita novas áreas de lazer em Belford Roxo

O prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro dos Santos, o Waguinho, visitou os bairros São Bernardo e Santa Maria, que estão sendo beneficiados com obras de infraestrutura. Os valões da Rua Caramuru e da Avenida Estrela Branca, que tem mais de um quilômetro cada, estão sendo cobertos para que no lugar de esgoto sejam construídas novas áreas de lazer com pista de caminhada, academia para a terceira idade ao ar livre, parquinhos para as crianças, bancos feitos com fibra ecológica, um trabalho de paisagismo com espécies próprias dos solos das regiões e muito mais. O prefeito esteve acompanhado de secretários, vereadores, entre eles Armandinho Penelis e Eduardo Araújo, que são da localidade, e a chefe de gabinete Renata de Almeida.

Waguinho garantiu que os dois locais passarão por mudanças significativas. “As obras que estamos realizando vão levar dignidade e qualidade de vida para a população. São dois valões de mais de 1 km cada um que estamos transformando em novas áreas de lazer. O Trabalho de paisagismo que será realizado nos dois locais será de acordo com o tipo de solo. Vida nova para os moradores”, ressaltou o prefeito.

Eliane dos Santos Rocha, 52 anos, se mudou recentemente para a Rua Caramuru. Ela garante que a nova área de lazer vai dar mais segurança para os moradores. “Quando estiver pronta, o local vai dar mais vida para o bairro, pois as pessoas ficam muito dentro de casa. Além de tudo, com a iluminação nos dará mais segurança e não terá mais como alguém se esconder no valão”, assegurou Eliane.

O casal Roselene de Souza, 57, e Moises Rodrigues Freitas, 73, mora na Avenida Estrela Branca. Roselene disse que nunca teve obra desse tipo no bairro e que a população do local sempre foi esquecida. “Waguinho é um ótimo prefeito e nosso bairro merece. O que ele está fazendo aqui nunca antes aconteceu. É obra para todo os lados. Vai ser bom para as pessoas que moram próximo e o lazer é necessário. São obras chegando em lugares que antes nunca chegaram”, exaltou o casal.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo