Prefeito Waguinho visita Centro de Monitoramento da Defesa Civil

Depois de visitar obras, o prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro dos Santos, o Waguinho esteve na sede da Defesa Civil do município. Na oportunidade, Waguinho, que esteve acompanhado o tempo todo do secretário adjunto de Defesa Civil e Ordem Urbana, Marcelo dos Santos Pereira, conheceu o Centro de Monitoramento e Gerenciamento de Risco. O município é o único da Baixada Fluminense a ter sua própria Estação Meteorológica, capaz de acompanhar, em tempo real, as condições climáticas da cidade. O órgão monitora toda a cidade durante 24 horas. Uma das câmeras fica na Rua Mauá, em São Bernardo, próxima ao Rio Botas.

O prefeito Waguinho destacou a importância de um local para monitoramento das condições climáticas. “Principalmente em período de chuvas o Centro de Monitoramento e Gerenciamento de Risco precisa estar trabalhando, pois, nosso município sofre de enchentes em algumas regiões e os moradores precisam ser alertados quando o nível dos rios sobe. A Defesa Civil ainda tem um facebook onde as informações que chegam ao órgão são compartilhadas com a população na internet, através da página no facebook https://www.facebook.com/defesacivilpmbr/?fref=ts”, informou.

O secretário adjunto da pasta, Marcelo dos Santos Pereira, informou que o município conta atualmente com oito pluviômetros (aparelhos de meteorologia usados para recolher e medir, em milímetros lineares, a quantidade de líquidos durante um determinado tempo e local). “Eles estão instalados nos seguintes bairros: Santa Emília, Santa Amélia, Santa Rita, Nova Aurora, Vila Pauline, Santa Amélia (sede da Defesa Civil), Parque Fluminense e Parque Amorim). Mas somente os do Parque Amorim e Nova Aurora estão operando”, explicou.

O chefe da Divisão de Planejamento, Roberto Ricardo, destacou que a Defesa Civil está instalando sua metodologia de inserir dados online (Sistema Prodec – Programa de Registro de Ocorrências em Defesa Civil) que é um sistema estadual onde as solicitações de todas as ocorrências são inseridas online e ficam no sistema até um determinado prazo. E as informações relevantes estão conectadas diretamente com a Defesa Civil Estadual”, acrescentou Roberto Ricardo.

Defesa Civil

Qualquer situação de risco, a população deve entrar em contato através do telefone de emergência 199. A Defesa Civil de Belford Roxo fica na Avenida Joaquim da Costa Lima, 2415, bairro Santa Amélia. Telefone: 2761-7317.