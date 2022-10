Prefeito Waguinho, líder de votos na Baixada, elege dois deputados com votação expressiva

Encerradas as eleições, Belford Roxo ganhou uma grande visibilidade política. Tudo porque o município emplacou os dois parlamentares mais votados no Estado do Rio de Janeiro. A deputada federal Daniela do Waguinho ficou em primeiro lugar e “leva na bagagem para Brasília” os 213.706 votos conquistados em seu segundo mandato.

Para a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Marcio Canella, que está em seu terceiro mandato, chega com a autoridade de quem emplacou 181.274 votos, total que lhe deu o título de deputado estadual mais votado no Estado do Rio. Ambos parlamentares são do União Brasil e tiveram o apoio do prefeito Waguinho, que saiu do pleito como o principal nome político do Estado.

Cabe destacar que Waguinho é presidente estadual do União Brasil, partido que elegeu oito deputados estaduais no Rio de Janeiro e seis deputados federais, somando mais de um milhão de votos. Só na Baixada Fluminense foram mais de 400 mil.

O prefeito Waguinho destacou que o desempenho do partido e as votações históricas de Daniela do Waguinho e Márcio Canella são frutos de um trabalho diário nas ruas. Em seu segundo mandato e sendo aprovado por mais de 80% da população, Waguinho frisou que a transformação implementada em Belford Roxo é fruto de um trabalho conjunto. “A deputada Daniela do Waguinho vai aos Ministérios em Brasília lutar por recursos para a nossa cidade.

Tudo que ela consegue e o governo federal repassa ao município, aplico em diversos setores para melhorar a qualidade de vida da população. A mesma coisa é o deputado Marcio Canella, que está sempre pedindo ao governador Cláudio Castro mais recursos para o município. Sem o trabalho desses dois deputados, creio que ficaria difícil administrar”, disse Waguinho.

A deputada Daniela do Waguinho comemorou muito a vitória. Ela enfatizou que ser a primeira colocada no Estado é motivo de muito orgulho. “Isso prova que a população está entendendo o meu trabalho em Brasília buscando sempre recursos para que a Prefeitura possa investir. A votação histórica também me dá mais responsabilidade, mas tenho certeza que vamos fazer um excelente mandato”, argumentou, agradecendo a todos os eleitores.

Em seu terceiro mandato, o deputado estadual Márcio Canella também é só euforia com o primeiro lugar. Aliado do prefeito Waguinho dede 2016, quando se elegeu vice-prefeito na chapa, Canella argumentou que sempre confiou em seu trabalho e demonstrou gratidão. “Agradeço à população pela votação e coloco-me à disposição do prefeito Waguinho para ser um soldado do município na Alerj em busca de recursos para Belford Roxo”, arrematou.

Castro teve o apoio de 91 município

Com o apoio de prefeitos de 91 dos 92 municípios fluminenses (a exceção foi Niterói, na Região Metropolitana do Rio), Cláudio Castro (PL) foi reeleito com quase 60% dos votos válidos e será o 64º mandatário do Palácio Guanabara.

Apesar de vencer na Região Metropolitana, Castro demonstrou sua maior força no interior do RJ, principalmente nas regiões Norte e Noroeste. Belford Roxo, na Baixada Fluminense, está entre os 39 municípios onde o governador ganhou com mais de 70% dos votos. Em três outros, Castro teve mais de 85% dos votos: São Francisco de Itabapoana, São José do Vale do Rio Preto e São Sebastião do Alto.

Em coletiva, Castro, que é apoiado pelo União Brasil, declarou que o resultado foi uma “vitória da humildade, da campanha limpa e da proposta. É uma vitória pedagógica: 60% do Rio não quis ataque, sujeira”.

O mandatário também usou as redes sociais para agradecer aos eleitores fluminenses. “Quero agradecer de coração a confiança e a esperança que milhões de fluminenses depositaram hoje (domingo, dia 2) no meu nome. Hoje o povo do Rio de Janeiro mostrou, com o seu voto, que aprova o caminho que nós estamos trilhando”, postou em sua rede social.

Propostas de Castro

Em seu plano de governo, Castro afirmou que até o fim de 2026 vai gerar mais de um milhão de empregos em todo o estado, sendo a maioria deles de carteira assinada “e com salários valorizados”.

“O objetivo central do Governo Cláudio Castro 23-26 é gerar no Estado a maior onda de oportunidades de emprego vivida nos últimos 50 anos”, disse.

O plano também aposta nas obras de infraestrutura e cita a construção de um metrô leve na Baixada Fluminense e da Linha 3 do metrô convencional, que ligaria o Centro do Rio a Niterói e São Gonçalo.