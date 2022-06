Prefeito de Belford Roxo lança pacote de obras em mais um bairro

Mais um bairro está sendo beneficiado em Belford Roxo. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, acompanhado do vice Marcelo Canella, da deputada federal Daniela do Waguinho, do deputado estadual Márcio Canella, secretários e vereadores, lançou obras de drenagem, saneamento básico e pavimentação em mais de 38 ruas no Barro Vermelho. A área total é de 49 mil metros quadrados, beneficiando 6.400 pessoas. Só de drenagem, são 8 mil metros e durante a obra vão ser utilizados 5.300 toneladas de asfalto.

Entre as ruas beneficiadas estão: Agaí, Monte, Córdova, Guassupi, Guatapará, Itororó, Rigoleto, Tuiuti e Estrada do Barro Vermelho e Avenida Belford Roxo, entre outros logradouros. O prefeito Waguinho frisou novamente a quantidade de ruas que já estão sendo beneficiadas na região.

“As obras vão pegar também o Vilarinho e Hinterlândia, e elas já iniciaram e grande parte do saneamento já foi feito. Sou um prefeito realizado e fortalecido por ter os deputados Daniela do Waguinho e Marcio Canella atuantes e mandando recurso. Hoje são pelo menos 50 obras em toda a cidade já prontas para inaugurar e nosso objetivo é levar dignidade para que as pessoas sintam prazer em morar nos bairros com as famílias”, explicou Waguinho ao lado do vereador Furlani, de Barra Mansa.

Honrada em participar de cada benefício

A deputada federal Daniela do Waguinho se sentiu honrada em participar de cada benefício na cidade desde 2017. “Waguinho pensa no povo e executa bem as verbas que recebe. Vamos sempre fortalecer essa união para continuar beneficiando o povo e que aconteçam mais vezes lançamento de obras como esse”, resumiu Daniela.

“Nossa cidade se tornou muito forte comigo e com a deputada federal Daniela do Waguinho mandando recursos. Além do prefeito ser uma máquina de trabalho, a cidade recebe muito investimento que é fruto do nosso comprometimento”, complementou o deputado estadual Márcio Canella.