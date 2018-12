Prefeito Waguinho fecha 2018 com salários e 13º de servidores e aposentados em dia

“O pagamento dos funcionários é minha prioridade”. A frase é do prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, Waguinho, que ontem anunciou que o pagamento do mês de novembro de todos os servidores ativos já foi depositado. O salário de dezembro da Educação será antecipado e pago. Os aposentados e pensionistas já receberam novembro. O 13º dessas duas categorias foi depositado ontem. Waguinho destacou ainda que até dia 31 dezembro o 13º de todos os funcionários será pago. “Fechamos o ano com chave de ouro”, vibrou o prefeito.

Acompanhado de vereadores e secretários, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores de Belford Roxo (Previde), o prefeito lembrou que, ao assumir o cargo, em janeiro de 2017, encontrou o município com R$ 300 milhões de dívidas e desestruturado. “A saúde não funcionava. A Educação também não. Em dois anos conseguimos mudar esta situação. Reinauguramos o Hospital Municipal, a Unidade Mista do Lote XV e reabrimos a UPA do Bom Pastor e o Hospital Infantil, em Areia Branca. Inauguramos ainda o Complexo Regulador, que faz diversos exames, como tomografia, ressonância e mamografia, por exemplo. A emergência pediátrica das quatro unidades de saúde virou referência, pois atende moradores de Belford Roxo e de outras cidades vizinhas”, finalizou.

Waguinho enfatizou que viaja sempre para Brasília em busca de recursos para o município. As visitas surtiram efeito, pois o prefeito conseguiu recursos para a retomada das obras nos bairros São Leopoldo e Shangrilá, entre outros. Em dois anos, a Prefeitura está revitalizando 22 praças, que se transformarão em áreas de lazer para a população. “Com todas s dificuldades, conseguimos avançar. De 92 prefeitos do estado do Rio de Janeiro, fui o melhor avaliado com mais de 80% de aceitação”, arrematou, lembrando que em dois anos quitou 31 folhas de pagamento, incluindo os débitos do governo anterior.

Mesmo com toda crise, a falência do estado e a queda nos repasses, a Prefeitura abriu licitação para construir 11 escolas, reformar 40 e construir 28 creches. Distribuiu também uniformes e moderno material didático para os alunos. “Venho me empenhando para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando assumi, a folha era de R$ 37 milhões. Baixei para R$ 22 milhões. Sobrando recursos pude investir mais. Destaco a construção de 29 postos de saúde, que estão sendo entregues à população. “Tenho preocupação com a coisa pública e muito respeito pelos servidores”, acentuou.

Animado para o ano que vem, o prefeito já faz planos para 2019, pois Belford Roxo terá em Brasília a deputada federal Daniela do Waguinho e na Assembleia Legislativa o deputado estadual Marcio Canella ajudando na busca de recursos para o município. “A população pode esperar o melhor, pois já estruturei a Prefeitura e a cidade. A atuação da Daniela e do Canella serão fundamentais e tenho certeza que, em pouco tempo, Belford Roxo será considerada uma das melhores cidades do Estado do Rio de Janeiro”, resumiu.