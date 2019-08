Prefeito Waguinho faz balanço positivo da Educação de Belford Roxo

O prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, o Waguinho, participou da reunião do segundo semestre da Secretaria de Educação, no auditório do Ciep Municipalizado Constantino Reis, com cerca de 80 gestores das unidades escolares para traçar e lançar estratégias para a aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), antiga Prova Brasil, pelo Ministério da Educação (MEC), que acontece entre os dias 21 de outubro e 1 de novembro deste ano. A avaliação é voltada para os 5º e 9º ano de escolaridade de escolas públicas e tem como objetivo avaliar a qualidade do ensino a partir de testes de português e matemática padronizados e questionários socioeconômicos. A novidade é que neste ano o Saeb aplicará testes de ciências da natureza para estudantes do 9º ano.

Durante a reunião, o prefeito Waguinho afirmou que estará visitando todas as unidades escolares para ajustes e debateu sobre a avaliação deste ano do Saeb. “Estamos investindo desde 2017 para que Belford Roxo suba no ranking do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) com o trabalho excelente que a Educação está fazendo, os novos materiais didáticos, uniformes, merenda de qualidade e a melhor estrutura das unidades escolares para que nossos alunos estudem com conforto. Com uma educação forte, teremos menos crianças nas ruas e mais jovens alfabetizados”, ressaltou Waguinho.

DEB no Rio de Janeiro

Em seguida, o secretário de Educação, Denis Macedo, destacou que, quando assumiu a pasta, Belford Roxo ocupava em último lugar no IDEB do Rio de Janeiro. “Estamos sempre conversando sobre a virada que demos na Educação da cidade e no IDEB, onde o desafio é o maior de todos. Então, gestores, toda a equipe pedagógica, principalmente os professores, são parceiros e aliados nossos na luta para tirar Belford Roxo dessa situação que os alunos não merecem. Por isso precisamos traçar estratégias. A maior delas é a alfabetização e o ensino das nossas crianças. O resultado que virá dessa prova é fundamental, mas o que mais importa é que alunos aprendam, sejam realmente alfabetizados e que dominem o conteúdo apresentado. E eu tenho certeza que isso vai acontecer e teremos uma resposta positiva na avaliação do Saeb deste ano”, exaltou Denis.

Estratégias de trabalho

A secretária adjunta da pasta, Eneila Lucas, reforçou a importância de as unidades escolares entregarem até a próxima sexta-feira (9) as estratégias de trabalho que estão realizando para a preparação dos alunos para a prova e quem são os docentes. “Durante a reunião conversamos sobre o rendimento escolar dos alunos, pois o resultado deles não são o reflexo do que vemos acontecer nas escolas. Nossos alunos e professores tem avançado, mas o que vale são as notas das grandes avaliações”, concluiu.