Prefeito Waguinho e vice Marcelo Canella são diplomados em Belford Roxo

Primeiro prefeito reeleito nos 30 anos de emancipação de Belford Roxo, Wagner Carneiro dos Santos, o Waguinho, foi diplomado ontem, no cartório eleitoral do município, no Centro. O vice Marcelo Canella, vereadores e suplentes também receberam o diploma. Waguinho alcançou o segundo mandato com 162.720 (80,40%) votos, contra 25.565 (12,63%) do segundo colocado. O prefeito venceu a disputa em todas as zonas eleitorais do município

Em seu primeiro mandato, Waguinho reabriu as quatro unidades de pronto atendimento que estavam fechadas há alguns meses. O Hospital Municipal, Hospital Infantil (atual Fluminense) e as UPAs do Lote XV e Bom Pastor hoje atendem os pacientes que buscam serviços médicos cotidianos e os acometidos pelo Coronavírus.

Em 2017, quando tomou posse, Waguinho recebeu de herança as escolas sucateadas e profissionais desmotivados. Em quatro anos foram inauguradas três escolas, sete creches e reformadas mais de 30 unidades. “Sabia das dificuldades, mas tinha certeza que com muito trabalho conseguiria resgatar a autoestima dos belforroxenses. Fizemos uma revolução nesta cidade, que desde a sua emancipação, em 1990, ficou estagnada, com ruas sem saneamento e asfalto, além de serviços precários em diversas áreas. Com o apoio da deputada federal Daniela do Waguinho e do deputado estadual Márcio Canella conseguimos mudar o quadro”, avaliou Waguinho, ao lado dos dois deputados.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.