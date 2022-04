Prefeito Waguinho e deputados visitam bairros atingidos pelas chuvas

O forte temporal que caiu na última sexta- feira teve consequências em Belford Roxo. Em apenas duas horas choveu 228 milímetros, o suficiente para alagar diversos bairros como Babi, São Bernardo e Xavantes, pois o nível de água do Rio Botas subiu. A Prefeitura já disponibilizou cinco pontos de apoio para desalojados e desabrigados. Neste sábado (02/04), o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho e o deputado estadual Márcio Canella percorreram todo o município.

No total, são 300 desalojados e 10 desabrigados. Foram 180 pontos de alagamento.Houve deslizamentos nos bairros Shangrilá e Santa Maria. Na Vila Pauline foram registrados dois desabamentos, mas sem vítimas.

Os cinco pontos para receber desalojados e desabrigados são: Ciep Constantino (São Bernardo), Creche Maria Barbosa Parque Amorim), Escola Municipal Miguel Angelo Leone (Xavantes), Ciep 377 Carmem da Silva e Creche Geraldo Dias (Heliópolis).

Assistência aos desabrigados

Nas proximidades do polo Cederj, Waguinho, Daniela e Canella viram as ruas Mauá e Fernão Dias Paes Leme alagadas, pois o rio Botas também transbordou. “Daremos toda a assistência às pessoas desalojadas e desabrigadas. Conversamos com o governador e o Estado nos oferecerá todo suporte. Vamos reconstruir o município” , destacou Waguinho, ao lado de secretários.

A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho destacou que a chuva intensa atingiu não só Belford Roxo, mas diversos municípios da Baixada Fluminense e do Estado. Mas o prefeito já mobilizou todas as Secretarias e instituiu pontos de apoio para as pessoas que estão desabrigadas e desalojadas”, frisou Daniela.”Estamos unidos com o intuito de buscarmos soluções para a cidade. A hora é de juntarmos forças para ajudarmos as pessoas atingidas pelo temporal”, argumentou Canella

Força-tarefa de limpeza

Em Heliópolis, na localidade conhecida como Cantão, Waguinho, Daniela do Waguinho e Márcio Canella percorreram toda a extensão da Rua João Henrique Melo de Lima e conversaram com moradores. “Iremos montar uma força-tarefa de limpeza no Cantão, Babi, Santa Amélia, São Bernardo e todos os bairros atingidos pelas chuvas.. Coloquei todas as Secretarias da Prefeitura para essas ações”, finalizou Waguinho.

Morando há mais de 40 anos na Rua José Henrique Melo de Lima, o mecânico de refrigeração Cristiano Salgado revelou que perdeu móveis, roupas e documentos. Nunca vi uma enchente assim. Foi fenômeno da natureza e o rio Botas transbordou”, encerrou Cristiano, destacando que a água chegou a atingir 1,5 metro de altura.

Pontos de arrecadação de donativos

Ciep Constantino Reis (São Bernardo)

Creche Municipal Professora Maria da Silva Barbosa (Parque Amorim)

Escola Municipal Miguel Angelo Leone (Xavantes)

Ciep 377 Carmem da Silva – Babi

Creche Geraldo Dias Fontes (Heliópolis)

Ciep Galileu Galilei ( Santa Marta)

Funbel (Areia Branca)

Casa da Cultura (NovaPiam)

Samu – (bairro Prata)