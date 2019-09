Prefeito Waguinho, de Belford Roxo, inaugura praça em Jardim das Acácias

Prefeitura constrói uma nova área de lazer no lugar de uma grande lixeira. Espaço, que ganhou o nome de Praça da Filosofia, conta com quadra, parquinho, bancos, academia ao ar livre, mesa de jogos e pista de caminhada

Moradores do bairro Jardim das Acácias em Belford Roxo estão comemorando. É que no lugar de uma grande lixeira foi construída uma nova área de lazer. O mais novo espaço da cidade, que ganhou o nome de Praça da Filosofia, conta com quadra, parquinho, bancos, academia ao ar livre, mesa de jogos e pista de caminhada. O bairro, que fica na região de Itaipu, já recebeu intervenções do projeto “Seu Bairro de Cara Nova” com obras de saneamento, drenagem e pavimentação da Rua Urucurana, uma via de 750 metros, que estava toda esburacada e intrafegável.

O prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho, chegou cedo para a inauguração e decidiu andar pelo bairro para conversar com moradores, ouvir demandas e anunciar obras para a localidade. “Muita coisa boa já foi feita na região e ainda tem muito mais por vir. Iremos concretar as ruas e colocar meios-fios, fazer uma ponte e duas passarelas, entrar nos morros de difícil acesso e melhorar diversas ruas do bairro”, anunciou o prefeito.

Mais uma obra

Waguinho ainda destacou a alegria de estar entregando mais uma obra para a população. “O sentimento é inexplicável em cada obra concluída. Esse é um governo bom para a cidade e população. Temos que ter orgulho de dizer que somos de Belford Roxo e que a cidade está indo para frente. Irei continuar fazendo e realizando pela população”, disse Waguinho, lembrando a parceria com a deputada federal Daniela do Waguinho e com o deputado estadual Márcio Canella em prol da população e do avanço da cidade.

De acordo com o conselheiro Geral, João Carlos Julião, a inauguração foi um dia histórico para os moradores do bairro. “Sempre questionavam pelo local ser uma lixeira e os outros prefeitos nunca fizeram nada. Hoje, o prefeito está presente levando dignidade e qualidade de vida para a população com o seu trabalho sério e honesto concluiu. Moradores e representantes da sociedade civil também subiram ao palanque para agradecer pelas obras realizadas no bairro e cobrar mais intervenções.

“É gratificante. Muitos só prometeram e não fizeram nada”

Morador da Rua Botânica, José Sebastião de Medeiros, 58 anos, acompanhou o prefeito Waguinho enquanto ele andava pelas ruas da região. “É gratificante. Muitos só prometeram e não fizeram nada. Nós queremos ver trabalho. A expectativa é grande e estou satisfeito só de ele estar aqui caminhando conosco”, ressaltou. José ainda destacou a obra da praça. “Minha sogra mora perto. Ficou muito bonita. Aqui tem muitas crianças e a única opção de lazer é a nova praça”, acrescentou. Tatiany Maria, 23, aproveitou para passear pela nova praça com sua filha de seis meses, Maria Luiza. Ela mora na rua em frente à área de lazer e disse que o local era muito feio. “Agora melhorou bastante graças ao prefeito Waguinho. Dá até para tirar várias fotos com a filha”, disse.

Casados, Daiuza Gomes Machado, 70, e Carlos Marques Machado, 75, estavam em uma das mesas na praça acompanhados da amiga, Iraci Bispo de Oliveira, 78. “A praça era uma lixeira e as crianças não tinham lugar para brincar. Agora está impecável e deslumbrante. E ainda asfaltaram a rua Urucurana toda, e agora o ônibus passa lá de novo”, destacou Daiuza. “Hoje agradecemos o prefeito pela praça. As crianças estão brincando e é só felicidade”, finalizou Iraci.