Prefeito Waguinho anuncia nova área de lazer de 1 Km em Belford Roxo

Prefeito reuniu moradores da Rua Caramuru para falar sobre a canalização e cobertura do rio existente na via e a sua revitalização para uma nova área de lazer com diversos atrativos novos para a população

O prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, o Waguinho esteve no bairro São Bernardo onde realizou uma audiência pública com moradores da Rua Caramuru para falar sobre a canalização e cobertura do rio existente na via e a sua revitalização para uma nova área de lazer com diversos atrativos novos para a população como área de estar e jogos com pergolado, pista de caminhada, academia ao ar livre para a terceira idade, playground, lixeiras, iluminação em Led, bancos feitos com fibra ecológica, paisagismo e muitos outros. Waguinho esteve acompanhado de secretários e vereadores.

Segundo Waguinho, cerca de um quilômetro será transformado em uma praça. Ele conversou com moradores e comerciantes da rua para explicar o projeto. “O motivo desse encontro foi para deixar claro aos moradores e comerciantes sobre as obras e saber se eles concordam ou não com as intervenções que trarão muitos benefícios para o bairro e valorizar os imóveis da rua. Além disso, a obra trará mais vida e segurança para a população com a nova iluminação em Led. Essa semana, iremos dar o pontapé inicial das obras”, informou Waguinho ao lado do secretário de Obras, Odair Cunha.

Meio ambiente

O prefeito ainda chamou atenção para a questão do meio ambiente. “A Secretaria de Meio Ambiente está cuidando de tudo dentro da lei para que possamos prosseguir com as obras mesmo com as árvores antigas no entorno do rio. Sabemos que muitos moradores plantaram essas árvores, por isso nossa preocupação”, concluiu. O secretário de Meio Ambiente, Flávio Gonçalves, explicou como será o procedimento de supressão. “Fizemos um estudo e a maioria das espécies no local são invasivas, então é necessário a supressão das árvores. Além do que depois do período de chuvas, muitas delas já caíram. Outras questões ecológicas também vão atender a nova área, como os blocos intertravados e os bancos de fibra ecológica”, ressaltou.

Novo espaço de lazer

A professora Silene Vieira, 40 anos, mora na Rua Caramuru desde que nasceu e disse que a expectativa é grande com a obra. “Estou muito feliz, pois a obra realmente irá ajudar muito na questão da segurança, pois não terá como ninguém se esconder atrás de árvores. As árvores foram plantadas na época do meu avô, só que não foi feita a manutenção. Então, precisam ser retiradas. Espero que aqui vire um polo gastronômico assim como a Praça de São Vicente”, concluiu.

Aos 57 anos, Carlos Alberto Vieira, mais conhecido como o Vieira, destacou que nunca viu nenhum gestor se interessar em fazer obra pelo bairro de São Bernardo. “Estou feliz pois daqui a um tempo poderei dar minha caminhada no novo espaço de lazer. O projeto é muito bom e deve chegar a outros bairros. Mas os moradores precisam colaborar e cuidar do nosso patrimônio”, finalizou.