Prefeito Waguinho anuncia construção de moderno Mercado Popular em Belford Roxo

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, apresentou, esta sexta-feira (18/10), aos camelôs que trabalham no centro da cidade, o projeto do Mercado Popular que será construído a partir de janeiro do próximo ano. Os arquitetos da Secretaria de Projetos Especiais planejaram um equipamento municipal moderno, bonito e que atenderá, não somente aos barraqueiros, mas também aos transeuntes que circulam pelo local.

Durante anos, os camelôs que trabalharam na Rua João Fernandes Neto (Calçadão) e depois da reforma da Praça Eliaquim Batista foram transferidos para Rua José Haddad, no Centro, e seus clientes conviveram com a falta de acomodações adequadas. Quem visitava Belford Roxo pela primeira vez também tinha uma má impressão da Cidade. Mas essa imagem

irá mudar a partir de abril do próximo ano quando estarão concluídas as obras do Mercado Popular de Belford Roxo.

O beco que fica em frente à entrada principal da estação de trem também será revitalizado. Depois de iniciada, a obra deverá ser concluída em 90 dias. “Construiremos em Belford Roxo um Mercado Popular maravilhoso. O nosso objetivo é dar dignidade aos camelôs que ali trabalham e transformar a paisagem do local, tornando-o mais bonito e atrativo para

quem circula pelo Centro”, anunciou Waguinho.

O projeto do Mercado Popular foi apresentado na sede da Secretaria de Projetos Especiais, no bairro da Prata. A área, de mais de mil metros quadrados e onde hoje funciona o antigo camelódromo, será toda revitalizada e abrigará um equipamento público moderníssimo. As velhas estruturas serão retiradas e em seu lugar serão colocados suportes

metálicos, vaporizadores, rampas de acessibilidade, banheiros e jardins.

No novo ponto de vendas, os ambulantes serão abrigados em 107 barracas modernas e com cobertura própria. Para receber o Mercado Popular, a Rua José Haddad será preparada e recapeada. “Essa será uma obra de primeiro mundo.

Dela, não só os camelôs, mas toda a população, poderá tirar proveito”, disse o secretário de Projetos Especiais, Merhi Daychoum.

O projeto foi desenvolvido pelos profissionais de arquitetura e urbanismo Daiane Marques e Pedro Villar, que são lotados na Secretaria de Projetos Especiais. A vice-presidente da Associação de Camelôs de Belford Roxo comemorou a construção do Mercado Popular. “Maravilhoso! Trabalho há mais de 23 anos no Centro e nunca tivemos respaldo de ninguém. Estamos

muito felizes com o projeto anunciado hoje pelo prefeito Waguinho”, disse Débora Toledo da Silva.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo