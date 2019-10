Prefeito Waguinho anuncia a obra de nova escola para 360 alunos no Largo da Baiana

Moradores do Morro da Torre também serão beneficiados com área de lazer e obras de saneamento básico no Morro da Torre, no Largo da Baiana. A obras começarão na próxima segunda-feira

Rodeado de crianças e acompanhado de secretários e vereadores, o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, anunciou a construção de uma escola para 360 crianças, área de lazer e saneamento básico no Morro da Torre, no Largo da Baiana. A obras começarão na próxima segunda-feira.

Waguinho chegou na localidade no fim da tarde e, logo em seguida, iniciou uma longa caminhada pela Rua Doutor José Sabóia até o alto do morro. É nesse ponto que serão construídos os novos equipamentos municipais. A escola terá seis salas de aula e quadra de futebol. A área de lazer contará com pista de caminhada, parquinho para as crianças, academia para a terceira idade ao ar livre, iluminação em led e bancos feitos de fibra ecológica.

Muros de contenção

Os moradores serão beneficiados com outras obras. “Além disso, iremos colocar manilhas para coletar águas de esgoto e concretar as ruas para que as pessoas possam subir e descer o morro com facilidade. O trabalho foi iniciado na Rua Tebis, um dos acessos ao morro”, detalhou o prefeito.

Na Rua Doutor José Sabóia, a Prefeitura construiu três muros de contenção de uma encosta e concretou parte da via. “Aqui, na Prefeitura, o ritmo é acelerado. A escola deverá estar construída até meado do próximo ano”, previu o secretário de Projetos Especiais, Merhi Daychoum.

Secretário destaca compromisso do governo com a educação

O secretário de Educação, Denis de Souza Macedo, destacou a sensibilidade social e o compromisso do governo municipal com a educação e a população de Belford Roxo. “Nós temos uma meta, prevista no Plano Nacional de Educação (PNE), que é universalizar o ensino para os alunos de quatro e cinco anos de idade. Pretendemos usar 50% das vagas dessa nova escola com as crianças dessa faixa etária. Assim, daremos um passo importante para sermos o primeiro município do Brasil a cumprir esse objetivo”, disse Macedo.

O vereador Markinho Gandra disse que foram anos de sofrimento na região. “É a realização de um sonho da garotada que merece ter qualidade de vida”, resumiu.

Rodrigo dos Santos Lemos, 37 anos, mais conhecido como Neném da Caixa, é nascido e criado no Largo da Baiana. Ele procurou o prefeito para agradecer as obras que o governo vem realizando no morro. “A nossa expectativa com esse trabalho é muito boa. O Waguinho já fez obras em alguns lugares daqui, como a Rua da Mina. Tomara que continue assim. A escola e a área de lazer beneficiarão as crianças, que terão um lugar para estudar e brincar”, disse.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo