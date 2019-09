Prefeito Waguinho acompanha obra de escola, creche e posto de saúde de Belford Roxo

Ele esteve acompanhado de secretários e vereadores. O Complexo já tem data para inauguração: 18 de outubro. O posto de saúde é padronizado e já está pronto.

O prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro dos Santos, o Waguinho, visitou e acompanhou o andamento das obras de uma nova creche, escola e posto de saúde no bairro Bom Pastor. O Complexo já tem data para inauguração: 18 de outubro. O

posto de saúde é padronizado e já está pronto. A escola, que tem seis salas com capacidade para 500 alunos está em 80% e a creche para 240 crianças em 60%. O prefeito esteve acompanhado de secretários e vereadores.

Durante a visita ao local, Waguinho, que esteve ao lado do secretário especial de Projetos Especiais, Merhi Daychoum, e do presidente da Câmara dos Vereadores, Nelci Praça, destacou que o ritmo das obras está acelerado. “A região vai ganhar um

presentaço. O vereador Nelci Praça pediu pela população do bairro e nós atendemos. Estamos levando saúde e educação para mais moradores em uma localidade carente desses serviços. Conto com a presença da população no dia da inauguração”, convidou Waguinho que ainda agradeceu a ajuda da deputada federal Daniela do Waguinho e do deputado estadual Márcio Canella. “A cidade está se transformando e se tornando digna para a população”, acrescentou.

Um dos primeiros sonhos

De acordo Merhi Daychoum, o complexo é um dos primeiros sonhos do prefeito Waguinho. “Transformamos o grande espaço, que antes era um campo, em uma área que atenda toda a população que vai ganhar uma nova escola, creche e posto de

saúde. A obra está a todo vapor e em breve iremos a escola, creche e posto de saúde à população”, assegurou Merhi. “Não tinha como duvidar do prefeito Waguinho. Agradeço em nome de todos os moradores do bairro por mais essa obra”, concluiu o presidente da Câmara dos Vereadores, Nelci Praça, autor da indicação legislativa da obra.

