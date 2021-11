Prefeito visita bairros e anuncia obras em diversas regiões em Belford Roxo

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, passou a última terça-feira (23)

percorrendo e lançando obras pela cidade. Bairros como Bom Pastor, Vila Pauline e Cooperativa vão

ganhar obras de infraestrutura que englobam saneamento, drenagem, esgotamento sanitário e

pavimentação. Ao lado de secretários e vereadores, Waguinho começou o dia por Shangrilá, que está

recebendo as obras de saneamento básico, água potável, esgotamento sanitário, colocação de meio-

fio, construção de calçadas e asfalto do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).

O prefeito passou pelas ruas Existente, Sardônia, Arlete Afonso, Topázio, Irene Morais Cardoso e

muitas outras para verificar o andamento das obras (parceria da Prefeitura com o Governo Federal) e

conversar com moradores e comerciantes. Depois, chegando no Novo Eldorado, o prefeito visitou o

complexo que está sendo construído com praça, posto de saúde e creche.

“A obra já está nos ajustes finais para que possamos inaugurar. Com muito trabalho e dedicação da

minha equipe de governo e dos deputados Daniela do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual)

vamos entregar para a população. E ainda, ano que vem, iremos dar um banho de iluminação em led

na região, além de obras de saneamento e asfalto que já estão no projeto”, garantiu Waguinho sobre o

Novo Eldorado.

Ruas licitadas

À tarde, o prefeito começou pelo Bom Pastor onde seguiu pela rua Maria Tedim. “Está sendo feito o

saneamento da rua que logo em seguida vai receber asfalto e iluminação de led. Muitas ruas estão

sendo beneficiadas. No Jardim Anápolis, muitas ruas já estão licitadas. Estamos construindo também

uma nova UPA da região. O prédio antigo será demolido e no local será construída uma praça”,

anunciou o prefeito, que em seguida deu uma parada na entrada da cidade pela Avenida Automóvel

Clube. O local será revitalizado para evitar que outros municípios façam despejo de lixo.

Trabalhando sem parar

Já em Vila Pauline, Waguinho visitou a rua Central e Avenida do Canal, além de também passar pela

José Maria e Beatriz para anunciar mais obras. Ainda deu tempo de passar pelos bairros Recanto

Feliz, que vai ganhar uma escola, creche, posto de saúde e praça, além das oito ruas da região

receberem drenagem, pavimentação e esgotamento sanitário. “Licitamos muitas academias que esse

ano começam a chegar para as praças da região”, informou Waguinho.

Waguinho visitou ainda a obra de uma unidade de saúde no bairro Santa Marta, esquina da Estrada do

Conde e Avenida Joaquim da Costa Lima, e no Parque Floresta para anunciar mais obras. Por fim,

Waguinho finalizou o dia no bairro Cooperativa.