Prefeito vai ao Redentor e inicia obra da Estrada de Belford Roxo

Foto: Rafael Barreto

A Prefeitura de Belford Roxo iniciou ontem, dia 14, as obras de recuperação da Estrada de Belford Roxo. A via, uma das principais da cidade, ficou anos abandonada, sem receber infraestrutura, tomada por buracos, lama e poeira. O anúncio da melhoria foi feito pelo prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho, que esteve no local, acompanhando do deputado estadual, Marcio Canella. A obra, feita com recursos próprios, terá duração de quatro meses.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE QUARTA-FEIRA (16) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.