Foto: Divulgação

Por unanimidade, em decisão tomada ontem, o Tribunal do Rio de Janeiro reprovou as contas do prefeito de

Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, por irregularidades.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE QUARTA-FEIRA (04) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.