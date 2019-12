Prefeito Jorge Miranda recebe equipe da Unesco nesta quinta em Mesquita

Jota Carvalho

Uma equipe da Unesco visitará Mesquita nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro. A reunião começa às 9h, no auditório Zelito Viana, na sede da prefeitura. A intenção é alinhar as informações a respeito do Programa Criança Feliz e participarão dessa conversa o prefeito Jorge Miranda, a secretária de Assistência Social de Mesquita, Erika Rangel, coordenadores de CRAS e a equipe responsável pelo desenvolvimento do programa na cidade.

O Programa Criança Feliz cria políticas públicas que beneficiam a qualidade de vida na primeira infância, promovendo o desenvolvimento integral nesse período – considerando sua família e seu contexto de vida. E, com isso, reduz significativamente a taxa de mortalidade infantil no Brasil. O programa atende as crianças desde a gestação das mães até os 6 anos de idade.

Trata-se de uma ação complementar ao Bolsa Família, mas sem transferência direta de renda. O programa consiste em assistência especial às crianças que pertencem às famílias vulneráveis, com visitas semanais nas residências de beneficiários do Bolsa Família. Para isso, a equipe é composta por diferentes especialistas e o projeto conta com a ajuda de pedagogos, centros de referência de assistência social e escolas.

O Criança Feliz engloba gestantes, crianças de até 3 anos e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, crianças de até 6 anos incluídas no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e suas famílias e crianças de até 6 anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção prevista no art. 101 da Lei nº 8.609, de 13 de julho de 1990 – o Estatuto da Criança e do Adolescente – e suas famílias.