Belford Roxo ganha Complexo Regulador de Saúde que descentraliza atendimento na região de Itaipu

Unidade vai descentralizar atendimento na região. População poderá marcar exames de segunda a sexta-feira

A saúde de Belford Roxo não para de crescer. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho ao lado de seu vice Marcelo Canella, da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, secretários e vereadores, entregou na noite da última quinta-feira (10) o mais novo Complexo Regulador, no bairro Itaipu. No local, a população poderá marcar exames de segunda a sexta-feira, das 07h às 16h, que serão direcionados às unidades de saúde.

A unidade atenderá moradores de bairros vizinhos como Andrade Araújo, Farrula, Xavantes, Heliópolis e Nova Aurora. Nessa região residem cerca de 100 mil pessoas. Havendo vaga e disponibilidade, a demanda poderá ser resolvida na clínica próxima ao Complexo Regulador.

O Complexo Regulador facilitará o atendimento de moradores da região, evitando que se desloquem até ao centro do município para a marcação de exames. Segundo o prefeito Waguinho, a pessoa passará a ter o atendimento perto de casa e, caso seja necessário algum tipo de cirurgia, a unidade fará a marcação pelo Sistema de Central de Regulação (Sisreg).

“A palavra-chave é descentralização. Temos dois Complexos Reguladores: um no Centro e um no Parque dos Ferreiras e a ideia é dividir essa marcação de exames pela cidade facilitando a vida da população”, explicou Waguinho, ao lado seu vice Marcelo Canella, que parabenizou todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher.

Comemorou a inauguração

Morador do bairro desde seus 4 anos de idade, o aposentado Marco Antônio Ferreira, 62, comemorou a inauguração. “Desde que o Waguinho começou seu mandato como prefeito, em 2017, o bairro mudou para melhor e a saúde cresceu. A unidade vai atender aos moradores e a toda Belford Roxo. Quando se tem um investimento desses, tudo em volta também cresce. A saúde melhorou 100%. No bairro temos ainda uma policlínica da Prefeitura que supre bem as necessidades da população”, disse o morador.

Construção do Hospital Oncológico

O prefeito anunciou a construção do Hospital Oncológico com a ajuda dos deputados Daniela do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual) através de recursos. “Vamos usar um terreno da nossa cidade para a construção e diminuir a dor de muitas famílias. Acompanho os lançamentos no Sisreg e o sofrimento de algumas pessoas com a doença. Nosso objetivo é garantir o tratamento delas em sua própria cidade”, acrescentou Waguinho.

A deputada federal Daniela do Waguinho afirmou que vale muito a pena todo o esforço e luta em Brasília. “Belford Roxo tem uma política de resultados onde o prefeito arregaça as mangas para oferecer o melhor à população. Reafirmo meu compromisso com a cidade e a aliança também com o deputado estadual Márcio Canella para contribuir com o crescimento do município”, resumiu Daniela.