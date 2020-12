Prefeito eleito do Rio diz que vai priorizar combate à pandemia da Covid-19

Em contagem regressiva para comandar a Prefeitura do Rio pela terceira vez, o prefeito eleito Eduardo Paes já bateu o martelo para a prioridade de seu governo: o combate à pandemia da covid-19. Ele disse que vai pedir ao governo federal a liberação de até 450 mil testes para identificar a presença do novo coronavírus entre os mais de 6 milhões de testes disponíveis no Ministério da Saúde.

Paes também determinou que o futuro secretário municipal de Saúde, o médico sanitarista e pesquisador Daniel Soranz, designado por ele na semana passada, procure o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para garantir a testagem na população, logo no início da nova administração.

Ainda no combate à pandemia, o prefeito eleito vai trabalhar a reabertura dos leitos tanto municipais como estaduais e federais. “Tem leito em [hospital de] Acari. Tem leito na rede federal. Para isso o Daniel já vai começar a se articular, inclusive com o ministro da Saúde. Enfim, tratar da pandemia como ela deve ser tratada com atenção e com zelo, permitindo que o índice de letalidade da cidade o Rio de Janeiro possa reduzir drasticamente, apontou, acrescentando, que a recuperação da rede de saúde do município também é prioridade. A pandemia vai ser prioridade e a recuperação da nossa estrutura de saúde, principalmente, as clínicas da família”, disse o prefeito eleito que já começou a definir o processo de transição e fazer a indicação da equipe que vai trabalhar nesse período.