Prefeito e deputada federal sofrem atentado em Belford Roxo

Por Assessoria de Imprensa

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, e sua mulher, a deputada federal Daniela do Waguinho, sofreram atentado nesta sexta-feira (15) na Avenida Automóvel Clube, na altura da rodoviária do Parque São José. O carro em que o casal estava, uma Hilux blindada, foi alvejado por um tiro de fuzil na porta do motorista. Foram vários tiros, que teriam sido disparados do Morro da Caixa D’água.

O incidente ocorreu após a deputada e o prefeito participarem da inauguração da creche Manoel da Silva Curty, no bairro Santa Tereza, onde foram bem recebidos pela comunidade, que agradeceu pela construção de mais uma unidade escolar no bairro.

Durante a inauguração, Waguinho destacou os benefícios da creche, que atenderá 300 crianças. A deputada e o prefeito se despediram da população, entraram no carro e foram embora. No retorno à Prefeitura, eles foram atacados por vários tiros na Automóvel Clube. “Saímos de um evento muito importante e fomos muito bem recebidos. Infelizmente, em uma das principais vias do município tivemos o carro alvejado. A violência está espalhada em todo o Estado. Mas esse incidente não irá mudar minha rotina, pois irei continuar trabalhando pelo desenvolvimento da nossa cidade”, disse Waguinho.

Assustada com o fato, a deputada Daniela do Waguinho ressaltou que foi surpreendida pelos disparos. “Graças a Deus não fomos atingidos, mas não dá para convivermos todos os dias com essa violência. Farei um discurso na Câmara dos Deputados mostrando como o Rio de Janeiro está abandonado. Foi um susto muito grande”, arrematou Daniela.

Edição: Jota Carvalho / HORA H