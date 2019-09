Prefeito e deputada buscam liberação recursos para obras em Belford Roxo

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, e a deputada federal Daniela do Waguinho se encontraram com o secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento Regional, Mauro Biancamano. Em pauta, a liberação dos recursos para a conclusão das obras dos bairros Shangrilá e São Leopoldo, que estão inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2). O valor dos conjuntos de obras giram em torno de R$ 60 milhões. A previsão é que recursos comecem a ser liberados em 60 dias.

Waguinho destacou que as obras de São Leopoldo foram interrompidas no governo passado. A Prefeitura conseguiu recuperar um convênio de R% 25 milhões, assinado em 2009. “Em São Leopoldo são cerca de 40 de ruas que estão sendo beneficiadas com drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário, pavimentação, calçadas, iluminação, sinalização viária horizontal e vertical. O secretário Mauro Biancamano foi muito atencioso e ficou de estudar a liberação de recursos o mais rápido possível”, disse Waguinho.

Mais de 30 ruas

Em Shangrilá, os trabalhos de saneamento, drenagem, pavimentação e esgotamento sanitário continuam em andamento em mais de 30 ruas, beneficiando cerca de 10 mil pessoas. O pacote de obras inclui ainda rede adutora e mais de 1.700 metros de ligações domiciliares e uma elevatória, entre outros benefícios. “Meu trabalho em Brasília é árduo em busca de recursos para melhorar a qualidade de vida da população de Belford Roxo. A conversa com o secretário Executivo mauro Biancamano foi proveitosa. Acredito que a liberação dos recursos começará o mais rápido possível para que a Prefeitura conclua as obras dos bairros Shangrilá e São Leopoldo”, concluiu a deputada Daniela do Waguinho, ao lado do prefeito, do secretário de Obras, Projetos, captação de Recursos e Convênios, Odair Cunha, e sua adjunta, Ana Titonel.

Fonte; Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo