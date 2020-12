Prefeito Doutor João se reúne com vereadores eleitos para alinhar o futuro de Meriti

Na tarde de segunda-feira (14), o prefeito reeleito, Doutor João, e seu vice-prefeito, Valdecy da Saúde, se reuniram na sede da prefeitura municipal com alguns dos 21 vereadores eleitos para alinhar o futuro da cidade de São João de Meriti. O foco principal do encontro foi a elaboração e apresentação de medidas que possam resolver problemas que estão sendo enfrentados diariamente pela população meritiense.

“A reunião foi importante. O governo é para todos, e eu e Valdecy estamos sempre dispostos a dialogar. É fundamental que o Executivo e o Legislativo caminhem alinhados, com o objetivo de fazer o melhor pelo município. Tenho certeza de que 2021 será um ano excelente para São João de Meriti”, afirmou o Prefeito Doutor João.

A reunião também contou com a presença do atual presidente da Câmara de Vereadores de São João de Meriti, Davi Perini Vermelho, o Didê.

No encontro, o vice- prefeito Valdecy da saúde abordou uma das prioridades do município: “Foi uma reunião muito produtiva. Estamos dialogando com todos os vereadores eleitos e reeleitos. Nossa prioridade número um é o combate ao coronavírus e trabalhar para que possamos aumentar a arrecadação da cidade, levando as políticas públicas para todos os cantos do município para reduzir as desigualdades e gerar mais qualidade de vida a nossa população que merece tanto”, disse.

Fonte: O Dia