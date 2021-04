Prefeito do Rio, Paes testa positivo para a covid-19

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, testou positivo para covid-19, na manhã de hoje (15). De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, Eduardo Paes “acordou com sintomas leves de gripe, dor de garganta e foi submetido ao teste rápido”. Após receber o resultado do teste, o prefeito entrou em isolamento.

Essa é a segunda vez que Paes recebe resultado positivo para a doença. A outra foi em maio de 2020, quando permaneceu assintomático durante todo o período de quarentena, que cumpriu em casa.

No seu perfil no Twitter, o prefeito postou um vídeo falando sobre a doença. “Notícia rápida não muito boa. Infelizmente ontem eu comecei a ter, ali pela noite, uns sintomazinhos de gripe, mal estar, aquele iniciozinho de gripe. Não dormi bem hoje. Acordei cedo e fui fazer o teste para a covid-19 e infelizmente deu positivo. Uma reinfecção. Eu tive lá em maio do ano passado, mas estou super bem. O sintoma é um pouco essa sensação de estado gripal. Enfim, estou me cuidando aqui em casa, atento à cidade on line. Conversando com os secretários por vídeo, enfim, vai dar tudo certo. Vou cuidar da saúde e vocês se cuidem também por aí, porque essa história não é brincadeira. Grande abraço. Valeu? Estamos aí no ar”, disse.