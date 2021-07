Prefeito do Rio diz que vai receber doses ainda nesta segunda-feira, após suspender vacinação

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), afirmou que a cidade vai receber doses da vacina contra Covid-19 ainda nesta segunda-feira (26). Por falta de estoque, o município interrompeu a imunização da primeira dose na última sexta (23).

Mais cedo, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse ao G1 que a previsão para retomar a vacinação era na próxima quinta-feira (29). Soranz havia afirmado que, até quarta, era esperada a chegada de 534 mil doses.

Horas depois, Paes recebeu uma ligação do Ministério da Saúde adiantando a previsão. Os dois vinham pressionando o governo federal para agilizar o envio da remessa.

Segundo o RJ1, com o novo prazo, a retomada da aplicação da primeira dose deve ocorrer quarta (28) ou quinta (29).

“Acabamos de receber uma ligação do departamento de logística do Ministério da Saúde que nos informou estar adiantando as entregas desta semana para a noite de hoje. Agradeço muito a parceria do ministro Marcelo Queiroga na aceleração desse processo”, escreveu Paes em uma rede social.

A aplicação de quem já tinha a segunda dose marcada ocorre normalmente.

‘Sentimento de urgência’

Mais cedo, em entrevista ao G1, Soranz cobrou agilidade do governo federal.

“Agora são 16 milhões de doses disponíveis (com o governo federal). Só o Ministério da Saúde pode dizer por qual motivo não está entregando em 24 horas. Precisa ter um sentimento de urgência, isso é fundamental”, afirmou.

No mês passado, a cidade do Rio chegou a vacinar três idades por semana. Nesta semana, seriam apenas pessoas de 34 e 33 anos.

Soranz afirma que, com a chegada das doses, pode tentar ampliar o número de idades imunizadas em uma semana para impactar menos no calendário de vacinação.

“Se todas as vacinas que estão em estoque forem distribuídas, a gente consegue compatibilizar e consegue continuar a vacinação. Se houver continuar o atraso na distribuição, provavelmente o calendário atrasa. O nosso pedido para o Ministério da Saúde é que distribua o quanto antes.”

No domingo, tanto Soranz, quanto o prefeito Eduardo Paes usaram as redes sociais para cobrar o Ministério da Saúde.

“Depois do dia todo cobrando a pauta de distribuição de parte das vacinas estocadas recebemos a previsão de entrega de pouca quantidade na terça 27 e a maior quantidade na quarta 28. Estamos falando de vidas!”, desabafou o prefeito.

Até aquele dia, segundo eles, não havia “qualquer previsão de entrega”.

Em nota, também no domingo, o Ministério da Saúde afirmou que vai enviar a remessa “nos próximos dias”, sem especificar uma data. Fonte: G1