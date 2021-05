Prefeito de São João de Meriti pode ser o vice em chapa encabeçada por Cláudio Castro

Na procura de um companheiro de chapa para disputar as eleições de 2022, o governador Claudio Castro não vai precisar andar muito. João Ferreira Neto, o Dr. João (DEM), o carismático prefeito de São João de Meriti, reeleito em 2020 com quase 130 mil votos, está sendo indicado para a missão por um grupo influente, do qual faz parte o deputado estadual Valdecy da Saúde. Entende-se que um nome forte da Baixada Fluminense pode dar mais fôlego ao projeto do governador, que tem investido muito na região.

São João de Meriti é o quinto colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro, e o terceiro em número de eleitores na região. Perguntado se topa a parada, Dr. João diz que se for fechado um acordo que beneficie a Baixada como um todo, ele estará dentro.