Prefeito de Mesquita é o novo presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense

Com destaque para ações voltadas a saúde em Mesquita, Jorge Miranda terá a responsabilidade de articular formas para superar problemas na área

Reeleito para governar Mesquita por mais quatro anos, o prefeito Jorge Miranda foi também considerado apto por representantes e gestores para presidir o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (CISBAF) para o biênio 2021-2022. A eleição para presidência do órgão aconteceu no último dia 8,

Sucessor do prefeito de São João de Meriti, João Ferreira Neto, o Dr. João, Jorge Miranda assume a missão de articular maneiras para superar os problemas na área de saúde pública, assim contribuindo para o crescimento e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Mais de 3 milhões de habitantes

O CISBAF cuida da 3,7 milhões de habitantes da região, considerando 11 das 13 cidades da Baixada Fluminense que fazem parte do consórcio, sendo elas: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti e Seropédica.

Parceria para implantação das Clínicas da Família

Destaque no setor de saúde, Jorge foi o responsável por dar qualidade ao atendimento realizado em seu município. Desde 2018, ele vem investindo em sua parceria com a Fiocruz para a implantação das Clínicas da Família, que são um sucesso entre os moradores, realizando mais de 20 mil atendimentos por mês.

Atualmente, Mesquita dispõe de 6 unidades em funcionamento, com exames gratuitos, testes, vacinas e tratamento individualizado, além de disponibilizar 249 tipos de remédios nas farmácias municipais. Outra ação tomada para o bom desempenho da saúde na cidade, foi a admissão de estagiários da Universidade Iguaçu nas Clínicas da Família, auxiliando na formação desses profissionais.

Jorge Miranda foi, ainda, o precursor do modelo de triagem para o diagnóstico e cuidado com a Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro. O Polo de Atendimento oferece exames, medicamentos e transferência – em casos mais graves – para unidades de emergência estaduais. Somente nos primeiros 100 dias de funcionamento, já haviam sido feitos mais de 15 mil triagens, com dispensação de mais de 4 mil testes.

Hoje, o mesquitense ainda tem acesso a este tipo de atendimento na Vila Olímpica Municipal, na Av. Baronesa de Mesquita, recebendo pacientes de segunda a sábado, de 8h às 18h.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Mesquita.