Prefeito de Meriti reinaugura posto de saúde e anuncia ampliação da unidade

Unidade Coelho da Rocha Everaldo de Almeida Freire ganhou obras de reforma que vai ampliar o programa Estratégia Saúde da Família e aumentar o número de médicos

Pacientes da Unidade de Saúde Coelho da Rocha Everaldo de Almeida Freire, em São João de Meriti, poderão ganhar um atendimento mais ampliado. O anúncio foi feito durante a reinauguração do posto que aconteceu na sexta-feira, 16 de agosto. A cerimônia contou com a presença do prefeito Dr. João, da secretária de Saúde, Marcia Lucas e demais autoridades.

O prefeito Dr. João destacou a luta que vem encontrando para melhorar a saúde no município. “Quando assumi o governo peguei unidades totalmente destruídas e com serviços precários, mas trabalhamos duro para conseguir uma saúde de qualidade para o nosso povo. Abrimos a UPA do Jardim Íris, ampliamos o serviço no PAM Meriti, que hoje realiza uma média de 800 atendimentos por dia. O Samu só tinha uma ambulância funcionando e hoje tem 10. O Programa Saúde da Família só atuava com 22 equipes e aumentamos para 66. Abrimos um laboratório de ponta no PAM Meriti, e reinauguramos várias unidades de saúde. Esses são apenas alguns exemplos, e vamos continuar avançando”, destacou Dr. João.

Muito danificada

O anúncio sobre a ampliação no atendimento foi feito pela secretária de Saúde, Marcia Lucas. “Esta unidade, que é muito importante para este bairro e região, estava muito danificada, portanto esta obra estava sendo muito esperada por cerca de 600 pacientes que são atendidos diariamente aqui. Com a reforma vamos ampliar o programa Estratégia Saúde da Família e colocar mais médicos”, disse Márcia.

Todo climatizado e informatizado, além de nova pintura

A obra na unidade, mais conhecida como Coelhão, durou cerca de seis meses. O posto foi totalmente climatizado e informatizado e também ganhou nova pintura, revisão nas redes elétrica e hidráulica, troca dos portões, grades novas e pavimentação. O local oferece atendimento em cardiologia, psicologia, fonoaudiologia, nutrição, pediatria, fisioterapia e odontologia, além de preventivo, pré-natal, planejamento familiar, laboratório e programas de combate ao tabagismo e tuberculose. A unidade também possui três equipes de Estratégia Saúde da Família para atendimentos à população do entorno, com médico, dentista, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes de saúde.

“Moro em Coelho da Rocha há 30 anos e sempre busquei atendimento aqui. Meus filhos e netos também. Adorei a reforma. Ficou muito mais confortável. Sem contar que melhorou a paisagem da localidade. Estão todos de parabéns”, comemorou a aposentada Sônia das Dores, de 57 anos.

Reportagem:

Secretaria de Comunicação Social de São João de Meriti