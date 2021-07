Prefeito de Duque de Caxias segue estável em hospital

O prefeito de Duque de Caxias, Washinton Reis, segue internado no Hospital Copa D’Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A assessoria do político informou que o estado de saúde é estável, com boa reação aos medicamentos apresentação de evolução satisfatória.

Reis foi internado após o diagnóstico de uma reinfecção por Covid-19, na última quinta-feira. O prefeito, que é hipertenso e diabético, deu entrada no Copa D’Or com falta de ar e saturação de 88%.

Washington Reis havia sido internado, pela primeira vez, em abril de 2020, por 13 dias. Na ocasião, ele ficou em outro hospital particular da capital: o Pró-Cardíaco, também na Zona Sul. Na primeira internação, Reis chegou a ser levado ao CTI da unidade e precisou de oxigênio.

Em nota, o Copa D’or informou que a unidade “tem por política não divulgar nenhuma informação sem autorização do paciente ou familiares”.