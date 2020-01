Prefeito de Belford Roxo visita as projeto ‘Seu Bairro de Cara Nova’ no Shangrilá

Prefeito Waguinho visitou o trabalho de revitalização na Rua Tamoio, que ganha melhorias dentro do projeto “Seu Bairro de Cara Nova”. A via vai ganhar concretagem e nova iluminação

O projeto ‘Seu Bairro de Cara Nova’ chegou Ao bairro Forte, em Shangrilá, Belford Roxo. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho visitou ontem, a Rua Tamoio na região onde as obras já começaram. A via vai ganhar concretagem e nova iluminação.

Waguinho anunciou a revitalização do bairro Forte. “Em poucos meses já teremos feito a via principal, (estrada de Miguel Couto), as ruas laterais e os morros. Chega de lama e poeira para a população dessa região. Ainda iremos concluir um projeto nosso, em parceria com o Ministério das Cidades, que vai alcançar 43 ruas da região”, lembrou Waguinho, ao lado do vereador Markinho Gandra.

Transmite tranquilidade

Mãe e filha que moram na Rua Tamoio, Dalva da Silva Vieira, 58 anos, cuidadora e cabeleireira, e Brenda Stefani, 26, modelo, esperam há anos paras as obras. “Nunca tivemos expectativas, estávamos abandonados. Nós na rua sempre demos o nosso jeito. Mas, desde que o prefeito Waguinho chegou, tem feito muito e a tendência é melhorar. Só de ele ter vindo conversar conosco já transmite tranquilidade. Nunca um prefeito esteve tão presente”, disse Brenda.

