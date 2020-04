Prefeito de Belford Roxo testa positivo para novo coronavírus

Waguinho e o filho realizaram exame no Hospital Fluminense e estão em repouso em casa, já que os sintomas são leves, segundo os médicos

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, testou positivo para o Covid-19. O filho dele, Nathan, de 15 anos, também foi infectado. As informações foram divulgadas pela prefeitura. De acordo com a assessoria de impressa da prefeitura, o prefeito e o filho apresentam sintomas leves, sem febre e falta de ar, e estão em repouso em casa, conforme determinação dos médicos. Waguinho e o filho realizaram o exame no Hospital Fluminense, da rede municipal de Saúde e aguardam o resultado da tomografia para que os médicos avaliem o quadro clínico.

Em menos de três dias, é a segunda autoridade da Baixada Fluminense a testar positivo para a doença. No último domingo, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, também anunciou estar com a Covid-19. Ele está internado desde o último sábado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

Witzel com Covid-19

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel anunciou ontem que testou positivo para o novo coronavírus. A comunicação foi feita pelo próprio governador em suas redes sociais, através de vídeo.

‘Não venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito o teste do Covid e hoje (terça) veio o resultado positivo’, disse.

Witzel disse que continuará trabalhando do Palácio Laranjeiras, a residência oficial do governador, seguindo “restrições” e “recomendações médicas”. O governador voltou a reforçar a importância do isolamento social.

Comandante do Corpo de Bombeiros infectado

A Assessoria de Imprensa do Corpo de Bombeiros confirmou que o comandante-geral da corporação e secretário de Estado de Defesa Civil, o coronel Roberto Robadey Jr. testou positivo para Covid-19. O exame foi realizado no Hospital Central Aristarcho Pessoa (HCAP), no Rio Comprido, após o militar apresentar um dos sintomas da doença de maneira leve. O resultado saiu no domingo.