Prefeito de Belford Roxo reúne médicos da linha de frente da Covid-19 para agradecer por resultados no combate à doença

Em março deste ano, Belford Roxo ganhou destaque na mídia como a quarta cidade do Brasil e a primeira no Estado do Rio de Janeiro com o menor índice de mortes pela Covid-19 entre 100 pesquisadas.

De acordo com o ranking elaborado pela Macroplan Consultoria, a cidade da Baixada ficou à frente de cidades como Franca – SP (10º lugar) e Montes Claros – MG (7º). No item taxa acumulada de óbitos de Covid-19, Belford Roxo ficou com 87,7.

Os números refletem os investimentos em equipamentos e estruturação da rede de saúde que têm sido feitos pelo governo municipal. Otimista com os resultados, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (MDB), reuniu em um almoço um grupo de médicos que atuam de forma conjunta na prevenção e tratamento de infectados pela Covid-19 no Hospital Municipal de Belford Roxo.

O chefe do Executivo usou as redes sociais para agradecer aos profissionais pelo esforço em fazer a diferença numa das áreas de maior prioridade do governo. “Hoje, eu tirei o dia para encontrar os meus amigos e bater um papo sobre tudo o que vem acontecendo nos últimos meses na área da saúde. Obrigado Dr. Ediandro (Cárlon Quadros da Silva); Dr. Morelli; Dr. Fábio; Dr. Antônio. Vocês são grandes referências para a saúde de Belford Roxo. É sempre muito bom estar ao lado de pessoas que fazem a diferença”, enalteceu Waguinho.

Participaram do encontro o obstetra Ediandro Cárlon Quadros da Silva; o secretário especial de Coordenação dos Médicos do Hospital Municipal, o ortopedista Carlos Durval Morelli; o pneumologista Fábio Cavalcanti Cysneiros, responsável pelo Centro de Tratamento da Covid-19; e o clínico geral Dr. Antonio Rodolfo Suarez.

Além da unidade, que concentra todo o atendimento de pacientes infectados pela doença, a Prefeitura instalou o Centro de Tratamento Avançado (CAT), que funciona como base de apoio para as pessoas que saem do Centro de Tratamento Intensivo. “Fico orgulhoso por Belford Roxo fazer este excelente trabalho que tem como único objetivo salvar vidas. Vamos continuar investindo em Saúde”, destacou Waguinho.

Leitos de UTI com zero de ocupação

Diretor do Hospital Municipal, Dr. Carlos Morelli enfatiza que Belford Roxo está hoje no mesmo patamar de países do primeiro mundo no atendimento, prevenção e tratamento da doença. “O tratamento precoce da doença é extremamente importante porque as chances de cura são altas. Hoje, estamos apenas com dois pacientes em tratamento e observação na enfermaria. E os 10 leitos de UTI estão vazios. Isso significa que todos os casos de covid estão sendo tratados com eficácia”, afirmou o médico.

Segundo ele, os resultados significativos começaram há cerca de pouco mais de uma semana. Entretanto, Dr. Morelli faz um alerta: “Para que a situação no município se mantenha estável, a população precisa atentar para as medidas de segurança sanitárias para evitar a propagação do vírus, como lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel e manter o distanciamento social de pelo menos 1 metro”.

A unidade mantém um protocolo de tratamento para a doença, que foi criado pelo pneumologista e intensivista Fábio Cysneiros, um dos maiores especialistas na área, no Rio de Janeiro. No começo da pandemia, quando o coronavírus ainda era um inimigo desconhecido, o tratamento usado pelo médico nos pacientes em Belford Roxo já mostrava eficácia de 100%.