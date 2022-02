Prefeito de Belford Roxo lança pacote de obras para mais 50 ruas

O prefeito de Belford Roxo Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, lançou na tarde de hoje (3) as obras de drenagem, pavimentação e esgotamento sanitário dos bairros Bom Pastor e Jardim Anápolis.

Acompanhado do vice-prefeito, Marcelo Canella, da deputada federal Daniela do Waguinho, do deputado estadual Márcio Canella, secretários e vereadores, o prefeito caminhou e conversou com os moradores sobre as intervenções. No total serão 50 ruas beneficiadas com mais de 12 mil toneladas de

asfalto, somando mais de seis mil pessoas beneficiadas.

Ao todo serão mais de nove mil toneladas de asfalto para o bairro Bom Pastor. Entre as 33 ruas beneficiadas estão: Maria Tedim, Hélvia Bragança, Antonio da Costa, Jorge Bragança, Tarcis Costa, Antonio M. Costa, Redentor, Léa Aranha, Fernando Cruz, Olavo Batista, Seis de Dezembro, Vitória

Régia, Coelho Branco, Albânia, Lapênia, Solânia, Histônia, Begônia, Gramânia, Hortência, Angélica, Rubênia, Marinalva Souza da Silva, Petúnia, Pádua, Gitânia, Gutemberg, Guitânia, Campina Grande e Avenida Cílio Costa, Avenida Seis de Dezembro, Avenida Antonio C. Figueiredo e Travessa Felicidade.

Iluminação em led

Além das obras anunciadas, o prefeito Waguinho ainda prometeu iluminação em led para os dois bairros. “Temos o compromisso com a população em entregar as obras públicas. É a transformação na vida das famílias que residem na região. Em 2017, quando começamos a fazer os projetos, os bairros

Bom Pastor e Jardim Anápolis estavam na relação. Aquilo que estava no papel está tomando forma e já é uma realidade”, destacou o prefeito que ainda chamou atenção para o novo calçadão que vai da entrada da Estrada Belford Roxo até a UPA Bom Pastor.

Em seguida, Waguinho e a comitiva partiram para o Jardim Anápolis, onde 17 ruas também receberão as intervenções, sendo três mil toneladas de asfalto. São elas: Pinheiro Machado, Jorge Ferreira, Esther Wolfzon, Moisés Pritsak, Luiz Noya, Coronel Délio Barbosa, Jackson Ísis Wolfson, Ponta Negra, Mulungu, Carlos Garcia, Otávio Aragão, Sueli Printsak e Travessa Caicó. São mais de três mil toneladas

de asfalto.

Missão cumprida

Ao lado de Waguinho, a deputada federal e primeira-dama Daniela do Waguinho afirmou mais uma vez seu compromisso com a cidade. “É uma satisfação enorme poder contribuir com os avanços de Belford Roxo que tem um prefeito que executa muito bem os recursos oriundos dos governos Federal e

Estadual. Isso nos motiva, como parlamentares, a trabalhar mais e mais, pois sabemos que o gestor vai executar”, explicou Daniela.

O deputado estadual Márcio Canella contou que no ano passado a comitiva esteve nos bairros e a Prefeitura fez obras provisórias para amenizar a região. “E hoje retornamos para lançar esse pacotão de obras. É a sensação de missão cumprida que predomina. E todos podem ver: em qualquer lugar da cidade tem obras. Esse governo é completo e antenado para tudo, preocupado com todos os setores”,

finalizou Canella.

Via precisava de obras

De acordo com o dono do depósito de bebidas na rua Maria Tedim, Wellington Monteiro, 37 anos, a via precisava de obras. “Aqui tinha muita enchente, entrava água nas casas dos moradores e o esgoto voltava. Mas depois do início das obras isso tudo parou. A tendência é que melhore tudo com o término das obras e estamos vendo que a situação está melhorando”, disse.

Fim da lama

A balconista Maiara Fernandes, 28, reformou a fala de Wellington a respeito das chuvas. “Moro há nove anos no bairro e aqui era só lama. Quando colocarem o asfalto vamos dar tchau à poeira e à lama, e aí as crianças vão poder brincar na rua com conforto”, resumiu Maiara.

Para o comerciante Amarildo Peres, 57, vai melhorar 100%. “Precisávamos de saneamento e asfalto, que está acontecendo agora. E que venham mais melhorias, para nós comerciantes valoriza o estabelecimento e facilita o acesso sem

esgoto e lama”, concluiu.